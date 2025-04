Fonte foto: A. Aleksandravicius / Shutterstock

Ci sono alcune interessanti novità in arrivo per chi usa YouTube su Smart TV e console. La piattaforma online per la condivisione e la visione di video è stata creata nel 2005: già uno dei siti web più visitati al mondo, da tempo si è adeguata alle nuove abitudini di visione degli utenti ottimizzando la propria app e diventando sempre più fruibile su desktop, dispositivi mobili e Smart TV. Proprio su quest’ultimo fronte, come accennato, ci sono diverse nuove funzionalità che promettono di migliorare l’esperienza d’uso.

YouTube su Smart TV si aggiorna: le novità

Una delle novità più interessanti di YouTube per Smart Tv e console riguarda l’organizzazione dei contenuti in sezioni tematiche, pensate per rendere la ricerca e la navigazione più intuitiva e semplice. Va in questa direzione anche la scelta di rendere i podcast accessibili tramite una scheda dedicata nella libreria, così da consentire una più facile navigazione tra i vari episodi disponibili.

Gli Shorts vengono separati dai video più lunghi e saranno a disposizione in una propria sezione dedicata, nel feed “Guarda dopo” e nella scheda Iscrizioni. Questi brevi video verticali della durata massima di 60 secondi, introdotti nel 2020 su modello di quelli che si trovano su TikTok o Instagram Reels, nascono in effetti per essere consumati rapidamente e per attirare l’attenzione dell’utente: separarli dai video più lunghi e articolati rende l’esperienza visiva e di utilizzo più ordinata.

Infine, vanno segnalate la funzione “Continua la tua ricerca”, che consente di riprendere le ultime tre ricerche effettuate là dove erano state interrotte, e la sezione “Dai tuoi canali top”, pensata per gli utenti che seguono molti canali ma non vogliono perdersi le novità di quelli che prediligono.

Ascoltare musica con YouTube su Smart Tv

Chi usa YouTube su Smart Tv per ascoltare musica, invece, sarà felice di sapere che potrà accedere più rapidamente ai brani già ascoltati grazie alla sezione “Ascolta di nuovo”. Il nuovo scaffale “Esibizioni live, remix e cover” consente invece di trovare facilmente le versioni alternative delle proprie canzoni preferite.

Le novità per i creatori di contenuti

Se alcune novità interessano i fruitori di contenuti, altre sono pensate per chi sta dall’altra parte dello schermo: i creators. Con questo aggiornamento, infatti, sarà possibile accedere a un pannello nelle Analytics di YouTube Studio per monitorare il tempo di visualizzazione suddiviso per tipo di dispositivo, quindi mobile, computer, TV e tablet.

Questa funzionalità ha lo scopo di fornire ai creatori di contenuti una panoramica più ampia e dettaglia del loro pubblico, in modo tale da decidere di conseguenza qual è la migliore strategia per far crescere il canale.

Anteprime immersive e video riprodotti in loop

Per quanto riguarda la riproduzione dei video, YouTube dava la possibilità di ripetere in loop sono le playlist: ora questa funzione è estesa a qualunque video selezionando l’opzione “Ripeti” nel menu delle impostazioni di riproduzione.

Cambiano anche le anteprime dei video: grazie alle nuove “Anteprime immersive dei canali” è possibile visualizzare sfondi a schermo intero e parti di video già nell’intestazione del canale. Anche questa novità è pensata per migliorare l’esperienza d’uso di YouTube su schermi di grandi dimensioni, come quelli delle tv.