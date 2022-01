Android Auto Wireless per tutti con questo dispositivo

Spesso sono proprio i dispositivi più piccoli e semplici a nascondere le funzionalità più interessanti ed utili. È questo il caso di Motorola MA1, un piccolissimo dongle presentato dall’azienda americana di proprietà di Lenovo nel corso del CES 2022 di Las Vegas che si sta svolgendo in questi giorni.

Questo prodotto sarà in grado di portare Android Auto Wireless su (quasi) tutte le automobili, purché esse siano compatibili e posseggano già il sistema di infotaiment di Google. Motorola M1, infatti, elimina la necessità di utilizzare fastidiosi cavi per portare le proprie applicazioni preferite sul display installato nella macchina. La maggior parte delle auto, infatti, non supporta ancora la modalità wireless ed è necessario effettuare la connessione fisica dello smartphone. Con Motorola M1, invece, è sufficiente avere uno smartphone Android abbastanza recente ed utilizzare la connessione Bluetooth.

Motorola MA1, a cosa serve

Se la vostra automobile ha Android Auto e per farlo funzionare è necessario connettere lo smartphone tramite cavo, allora Motorola MA1 può esservi d’aiuto. Questo piccolo dongle può essere connesso alla porta USB dell’auto e comunicare con lo smartphone via Bluetooth.

L’installazione è molto semplice e rapida e la trasmissione multimediale è stabile e veloce, per consentirvi di accedere immediatamente alle vostre applicazioni preferite utilizzando il display della macchina.

Bisogna sottolineare che Motorola MA1 non è in grado di portare Android Auto su qualsiasi automobile ne sia sprovvista, bensì è capace di portare l’esperienza wireless su tutte quelle che ne fanno già uso. Inoltre, per utilizzarlo è necessario adoperare uno smartphone che abbia sistema operativo Android almeno alla versione 11.

Motorola MA1, com’è fatto

Il dongle MA1 di Motorola è caratterizzato da dimensioni molto compatte ed un breve cavetto con connettore da collegare alla porta USB della macchina. Il dispositivo pesa appena 31 grammi e fa uso di connettività WiFi a 5GHz e Bluetooth 5.0.

Configurarlo è semplicissimo: basta connetterlo al sistema Android Auto presente sulla macchina ed abbinarlo allo smartphone Android tramite Bluetooth per usufruire di un’esperienza senza fili.

È bene precisare che non tutti i veicoli sono compatibili e che ciò dipende dall’implementazione di Android Auto da parte della casa automobilistica. Fra i marchi incompatibili, per esempio, figurano le macchine Mitsubishi.

Motorola MA1 sarà disponibile per gli USA su Motorola Sound a partire dal 30 gennaio. Il prezzo è di 89,95 dollari, ovvero poco meno di 80 euro al cambio attuale.