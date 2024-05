Android: Google annuncia nuove funzioni in arrivo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google ha annunciato ufficialmente l’arrivo di molte novità per i device Android. Il feature drop di giugno, destinato per ora solo ai Pixel, è in fase di roll-out

Google ha annunciato ufficialmente le novità in arrivo per gli utenti Android che saranno contenute all’interno del feature drop di giugno, l’aggiornamento periodico destinato ai Google Pixel (compatibili) e che sarà disponibile già dai prossimi giorni e, in futuro, anche sugli altri smartphone.

Molte le funzionalità aggiunte dal colosso della tecnologia, dall’attesissima modifica dei messaggi dopo l’invio, a una rinnovata modalità di utilizzo della chiave elettronica dei veicoli e fino ad arrivare alla gestione dei prodotti Google Home.

Le novità annunciate da Google

La prima e più attesa novità riguarda Google Messaggi e porta anche sui device Android la possibilità di correggere un messaggio inviato, esattamente come già accade coi prodotti Apple. Per farlo basta fare tap e tenere premuto su un messaggio già inviato e correggere eventuali errori o aggiungere parti mancanti. Bisogna però ricordare che la funzione è disponibile fino a 15 minuti dopo l’invio.

Altra novità in arrivo è la funzione Hotspot istantaneo che consente agli utenti di collegare un tablet Android o un Chromebook all’hotspot dello smartphone con un solo tocco e senza il bisogno di inserire la password.

Su Google Meet arriva la funzione per cambiare dispositivo durante la chiamata. Per farlo basta fare tap sull’icona Cast e passare velocemente da un device all’altro.

Con l’arrivo del feature drop l’utente può anche aggiungere il widget Preferiti di Google Home direttamente sulla schermata home del telefono, così da controllare ancora più velocemente tutti i device smart in casa. Oltretutto, il widget può essere adattato facilmente alla schermata, mettendo in primo piano tutte le funzioni necessarie.

Una funzione simile arriva anche su smartwatch con Wear OS e anche qui l’utente può gestire il riquadro Preferiti di Google Home come meglio crede e controllare anche dal suo orologio smart tutti i vari device per la smart home.

Cambiamenti in arrivo anche per Google Wallet sempre su smartwatch con sistema operativo Wear OS. La funzione, al momento è disponibile negli USA e in Germania e consente di effettuare pagamenti tramite PayPal direttamente dal wallet di Big G.

Si aggiornano le funzionalità per la chiave digitale dell’auto che diventano disponibili per più veicoli, incluse le nuove Mini e alcune auto selezionate tra quelle del catalogo Mercedes-Benz e Polestar. Con le nuove impostazioni è possibile aprire, chiudere e avviare il veicolo direttamente dallo smartphone. La chiave digitale, inoltre, può essere condivisa con altri utenti (con dispositivi compatibili) in modo semplice e sicuro.

Infine, Google ha intenzione anche di aggiungere nuovi adesivi Emoji Kitchen consentendo, inoltre, all’utente di “remixare” e modificare le proprie emoji preferite e trasformarle in adesivi da condividere con Gboard.

Quando arriva l’aggiornamento

Il feature drop di giugno è già in fase di roll-out e sta, quindi, arrivando gradualmente su tutti i dispositivi compatibili. Chiaramente, il rilascio è graduale e prima di poter utilizzare le nuove funzioni potrebbe essere necessario attendere ancora qualche giorno.

Come detto in apertura, le funzionalità in oggetto sono esclusiva dei Google Pixel, che come ben noto ricevono in anteprima tutte le novità presentate da Big G. Al momento non c’è ancora una data di uscita ufficiale per gli altri dispositivi Android e, semmai queste funzioni saranno diffuse per tutti, è più che probabile che ci sia da attendere ancora.