Android, le app si bloccano all’improvviso nel mondo: cosa succede

A partire dal 22 giugno sempre più utenti Android stanno segnalando crash improvvisi delle app dei loro dispositivi e malfunzionamenti. Centinaia di milioni di utenti devono vedersela con riavvii continui delle app, tanto da rendere gli smartphone inutilizzabili.

Un problema a livello globale, tanto che prontamente anche Google ha fatto sentire la sua voce. In un post sull’account ufficiale di Android su Twitter, si chiede scusa agli utenti per l’inconveniente e si propone una soluzione temporanea, in attesa che gli sviluppatori riescano a fissare il fastidioso bug. Non è la prima volta che Google si ritrova a dover combattere con un crash delle app Android nel 2021: il 23 marzo milioni di utenti nel mondo avevano segnalato arresti anomali delle applicazioni per i propri smartphone. In quell’occasione, la colpa era dell’aggiornamento poco riuscito di Android System WebView, che è stato poi risolto da Google col rilascio di diverse patch.

App Android non funzionano: cosa sta succedendo

Nelle ultime 24 ore sempre più utenti Android in ogni parte del mondo stanno segnalando lo stesso tipo di problema. L’app Google continua a eseguire arresti anomali bloccando lo smartphone e causando malfunzionamenti. Il telefono va così incontro a un continuo riavvio delle app, che lo rende di fatto poco utilizzabile.

Oltre all’arresto anomale dell’app Google, sono stati segnalati crash improvvisi anche per le app Google Assistant, Lens, Search e Google Podcast. Si tratta di app che sono a loro volta integrate nell’applicazione Google.

Il colosso di Mountain View dopo le numerose segnalazioni si sta muovendo per individuare il bug che causa i malfunzionamenti dei suoi dispositivi e per fissarlo. Intanto, nella pagina ufficiale Twitter di Android, si legge: "Siamo consapevoli che l’app Google su Android non funziona come previsto per alcune persone. Al momento stiamo lavorando per risolvere il problema e ci scusiamo per gli eventuali disagi".

App Android: come risolvere il problema

A fornire una prima soluzione, anche se solo provvisoria, al problema è stato lo stesso Google, che nel cinguettio in cui ammette la presenta dei malfunzionamenti spiega anche come tentare di risolverli. Gli utenti che stanno sperimentando il problema dovranno aprire la pagina Impostazioni del proprio device e andare su Gestione app, accedere all’elenco di quelle installate e poi cercare l’app Google, scorrendo dalla lista o usando la barra di ricerca in alto.

Una volta aperta l’app, bisogna fare tao sulla voce Utilizzo memoria, e poi cancellare tutti i dati e quelli della cache. Liberando la memoria dell’app e la cache, dovrebbe risolversi il malfunzionamento. In alternativa, si potrà tentare con un soft reboot di Android, cioè una sorta di reset leggero forzando il riavvio del dispositivo. Per farlo, bisogna tenere il tasto di accensione premuto per 30 secondi e attendere che il telefono si riavvii.