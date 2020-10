Hai appena ordinato qualcosa su Amazon, ma hai acquistato il prodotto sbagliato? Oppure ti sei accorto che non riesce a soddisfare le tue esigenze? Non ti preoccupare, rimediare è molto semplice. Con questo articolo scoprirai la procedura corretta per cancellare un ordine su Amazon.

Per ogni prodotto acquistato su internet, come per ogni prodotto acquistato su Amazon, nel caso volessimo annullare un ordine, si può applicare il diritto di recesso: il consumatore entro 14 giorni può sciogliere il contratto di acquisto di un bene o un servizio, senza pagare nessuna penale, anche se sia stato già spedito o addirittura consegnato. Se sei in dubbio sul tuo ordine, Amazon ti da la possibilità di annullarlo, anche se hai già effettuato il pagamento ed ottenere, così il rimborso; in questo caso le spese di spedizione saranno a tuo carico. Annullare un ordine su Amazon è più semplice di quanto pensi. Tutti gli ordini che si fanno su Amazon possono essere cancellati, basta seguire una semplice procedura.

Come annullare un ordine su Amazon?

La prima cosa da fare per annullare un ordine su Amazon è accedere al sito di Amazon ed entrare nel proprio account personale. Adesso segui passo per passo le indicazioni:

In alto a destra nel menù il mio account, apri la sezione “ i miei ordini ”;

”; Si aprirà una pagina con tutti i tuoi ordini, devi cercare l’articolo che vuoi eliminare e cliccare su “ rimuovi articoli ”. Adesso le possibilità sono 2: se il tuo ordine è stato già spedito oppure è già entrato nel processo di spedizione, non sarà possibile annullarlo e comparirà la scritta “ ordine già spedito ”, invece se l’ordine è ancora in sospeso uscirà la dicitura “ rimuovi articolo ”;

”. Adesso le possibilità sono 2: se il tuo ordine è stato già spedito oppure è già entrato nel processo di spedizione, non sarà possibile annullarlo e comparirà la scritta “ ”, invece se l’ordine è ancora in sospeso uscirà la dicitura “ ”; Se sarà possibile annullare l’ordine potrai cliccare sul pulsante “ rimuovi articolo selezionato ”, dopo averlo selezionato;

”, dopo averlo selezionato; Se l’acquisto è stato fatto tramite un terzo venditore, avrai trenta minuti di tempo per annullarlo da quando l’hai effettuato;

L’ultimo passo sarà aprire la mail con cui hai creato il tuo account Amazon, per controllare che sia arrivata una mail da parte di Amazon per cancellare l’ordine e il connesso rimborso della somma, che era stata già addebitata su PayPal o sulla carta di credito.

Per controllare e avere una maggiore certezza dell’avvenuto annullamento dell’ordine, puoi entrare nella sezione “i miei ordini” e nella parte dedicata agli “ordini annullati” troverai la tua cancellazione.

Annullamento ordine Amazon: casi particolari

Se il tuo ordine comprende più articoli, oppure un’offerta con più articoli, se si annulla anche uno solo degli articoli del set o dell’offerta combinata, sarà reso nullo tutto l’ordine e quindi non arriverà nessun articolo. Se per caso fosse stato spedito un solo articolo, l’ordine di tutti gli articoli non ancora spediti potrà essere annullato entro 72 ore dopo aver eseguito l’ordine.

Se è proprio Amazon che spedisce il tuo ordine e non si può modificare, si potrà effettuare solo la restituzione del pacco dopo il suo arrivo. Per questo è da visionare la sezione “centro resi online”. Se il tuo ordine viene spedito da un terzo venditore che non è Amazon, il venditore può riservarsi il diritto di non volere accettare la cancellazione dell’ordine dopo i trenta minuti dall’acquisto. Se dovesse capitarti questo, puoi procedere in questo modo:

In alto a destra nel menù il mio account, apri la sezione “ i miei ordini ”;

”; Vicino all’ordine che vuoi eliminare, clicca su “ contatta il venditore ”;

”; Scegli “ annulla ordine ”;

”; Seleziona il motivo per cui vuoi effettuare l’annullamento dell’ordine su “seleziona il motivo della cancellazione”.

Riceverai una mail con la richiesta di annullamento dell’ordine e ovviamente il relativo rimborso. Il problema nasce se l’articolo ha già iniziato il processo di spedizione. A quel punto potrai solo aspettare che ti verrà consegnato il pacco e potrai procedere con il reso.

Come si annulla un ordine dopo la consegna?

Se il tuo pacco è stato già consegnato Amazon ti dà la possibilità di annullare il tuo acquisto tramite il diritto di recesso. Hai a disposizione 14 giorni. Trascorso questo arco di tempo non potrai più esercitare il tuo diritto. Puoi effettuare un reso anche se la scatola e l’imballaggio del pacco sono al loro arrivo danneggiati o aperti. Tutto quello che devi fare è: