Anticipazioni sulla seconda stagione di Christian

Torna a marzo con la seconda stagione Christian, il supernatural-crime drama Sky Original prodotto da Sky Studios e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect. Da un’idea di Roberto Cinardi e liberamente ispirata alla graphic novel Stigmate di Lorenzo Mattotti e Claudio Piersanti, edita da Logos Edizioni, la storia ha per protagonista il quarantenne Christian che nella prima stagione ha scoperto di avere le stigmate sulle mani e pure dei misteriosi poteri. Ecco cosa aspettarsi dai nuovi episodi.

Christian 2: le cose da sapere

Il soggetto di serie è firmato da Francesco Agostini, Giulio Calvani, Valerio Cilio e Stefano Lodovichi, con la collaborazione di Patrizia Dellea. Lodovichi è anche il regista dei nuovi episodi, oltre che il produttore creativo e lo sceneggiatore con Valerio Cilio, Patrizia Dellea e Valentina Piersanti. La seconda stagione sarà composta da sei episodi.

Christian 2: le novità nel cast

Nel cast di Christian 2 tornano i protagonisti della prima stagione, ovvero i vincitori del David di Donatello Edoardo Pesce (già visto in Dogman, Cuori puri, …altrimenti ci arrabbiamo!) e Claudio Santamaria (Freaks Out, Gli anni più belli, Lo chiamavano Jeeg Robot).

Ci sono però anche due debutti. Il primo è quello di Laura Morante (vista in Assolo, Ciliegine, Ricordati di me e A Casa Tutti Bene – La serie), che interpreta la Nera, un personaggio misterioso di cui non sono disponibili altre informazioni. Il secondo è quello di Camilla Filippi (già nota per La Stanza, In fondo al bosco e Viva l’Italia), che veste i panni di Esther, una donna che non va d’accordo con Christian.

Nel cast ci sono poi altri nomi e volti già noti al pubblico della prima stagione: Silvia D’Amico nei panni di Rachele, ex tossica miracolata da Christian, Antonio Bannò in quelli di Davide, erede dell’impero del boss Lino, e Francesco Colella in quelli di Tomei, veterinario di Città-palazzo. Seguono Gabriel Montesi (che interpreta Penna), Giulio Beranek (il Biondo), Ivan Franek (Padre Klaus, esorcista che ha un conto in sospeso con Christian) e Romana Maggiora Vergano (Michela, già morta e risorta per mano di Christian).

Cosa succede in Christian stagione 2

Il protagonista della serie è Christian, una sorta di supereroe a sua insaputa che scopre improvvisamente di avere poteri a capacità divine: compie miracoli, resuscita i morti… Per questo sulle sue tracce si mette Matteo, un diffidente postulatore del Vaticano. Cosa accadrà nei nuovi episodi?

Nella prima stagione il boss Lino è morto, dunque la Città-Palazzo adesso ha bisogno di un nuovo re. Christian sente che è arrivato il suo momento, così come aveva predetto il Biondo. Certamente diventare "il re" di Città-Palazzo non è facile, a maggior ragione perché per Christian significa trasformarsi da delinquente a santo. E anche perché ci sono forze più grandi in gioco: entra infatti in scena la Nera, un essere divino determinato a ostacolare i piani del Biondo.

Christian 2 in streaming

La seconda stagione di Christian sarà disponibile dal 24 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.