Trailer e data di uscita di Il treno dei bambini, dal romanzo di Ardone

Fonte foto: Netflix/Trailer

Certe volte ti vuole più bene chi ti lascia andare di chi ti trattiene. Sono queste le parole che restano impresse dopo aver visto il trailer di Il treno dei bambini, recentemente diffuso da Netflix in vista dell’imminente uscita del film sulla piattaforma di streaming. Tratto dal romanzo bestseller di Viola Ardone e diretto da Cristina Comencini, il film è già stato presentato con grande successo alla XIX Festa del Cinema di Roma.

La trama: di cosa parla Il treno dei bambini

Il film è ambientato nel 1946 quando, in una Napoli povera e difficile, una donna di nome Antonietta decide di mandare il figlio Amerigo al nord, ospite di una famiglia per tutto l’inverno.

Amerigo ha sette anni e non si è mai allontanato da Napoli e da sua madre, ma insieme a molti altri coetanei sale su uno dei cosiddetti “treni della felicità”. A destinazione incontra una giovane donna, Derna, che lo accoglierà e si prenderà cura di lui.

Accanto a lei Amerigo scopre una vita diversa e acquista una consapevolezza che lo porta a compiere una scelta dolorosa, che cambierà per sempre la sua vita. Solo molti anni dopo saprà la verità, ovvero che chi ti ama ti lascia andare.

Il trailer di Il treno dei bambini

Prodotto da Palomar, il film è scritto da Furio Andreotti, Giulia Calenda, Cristina Comencini e Camille Dugay.

Il risultato è quello che Netflix presenta come «un film epico e struggente, un viaggio attraverso la miseria, ma anche la generosità dell’Italia del dopoguerra, vista dagli occhi di un bambino diviso tra due madri».

Questo il trailer distribuito in questi giorni da Netflix:

Il cast di Il treno dei bambini

Nel cast di Il treno dei bambini ci sono Barbara Ronchi, Serena Rossi, Christian Cervone (che interpreta Amerigo), Francesco Di Leva, Antonia Truppo, Monica Nappo, Nunzia Schiano e Stefano Accorsi.

Il piccolo Christian Cervone (protagonista di Il Treno dei Bambini) parla delle scene più difficili da girare e di quelle più divertenti al #RoFF19 pic.twitter.com/maOzqnvGzG — Rebelle Vague (@rebellevague) October 20, 2024

In vista dell’uscita del film, per il 24 ottobre è stato organizzato un incontro in Senato con la scrittrice napoletana Viola Ardone e la regista Cristina Comencini. L’incontro, voluto dalla vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, ha lo scopo di affrontare diversi temi esploranti dal romanzo e dalla trasposizione cinematografica, tra i quali l’accoglienza e il concetto di famiglia.

Barbara Ronchi, Serena Rossi, Christian Cervone, Stefano Accorsi, Cristina Comencini, Nicola Piovani e Viola Ardone alla conferenza stampa di Il treno dei Bambini al #RoFF19 pic.twitter.com/dm7dvtHlUV — Rebelle Vague (@rebellevague) October 20, 2024

Come vedere in streaming Il treno dei bambini

Il film Il treno dei bambini esce su Netflix il 4 dicembre 2024.