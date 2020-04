AnyDesk non funziona oggi, problemi per l'app per il desktop remoto

Aggiornamento ore 10:30. Il problema sembra essere rientrato.

Articolo originale

AnyDesk è down: l’app per il desktop da remoto, molto utilizzata in questo periodo in cui la maggior parte delle persone lavora in modalità smart working non funziona. Le prime segnalazioni sono arrivate dalle 9:00 del 28 aprile, orario in cui la maggior parte delle persone comincia a lavorare, quindi molto probabilmente il down è cominciato qualche ora prima.

In poco tempo le segnalazioni sono migliaia, segnale che il problema è abbastanza serio e non riguarda solamente l’Italia. Facendo una semplice ricerca sui social network si può vedere che il malfunzionamento è globale: ci sono segnalazioni dall’India, dalla Germania e da altri parti del Mondo. Per il momento non si conoscono i motivi che hanno portato al down di AnyDesk, ma una delle cause potrebbe essere l’alto numero di utenti che in questi giorni stanno utilizzando il programma. Mai come ora le app per il desktop remoto rivestono un ruolo fondamentale e sono sempre di più le persone che le usano. I tecnici di AnyDesk sono sicuramente al lavoro per risolvere il problema al più presto.

Perché non funziona AnyDesk oggi

AnyDesk è un’applicazione molto in voga in questo periodo: permette di connettersi a un’altro computer (come ad esempio quelli aziendali) anche se ci si trova a casa o in un’altra parte del mondo. In un periodo in cui in molti lavorano in modalità smart working, app come AnyDesk sono fondamentali per connettersi da remoto al desktop. E questo potrebbe essere una delle cause per le quali AnyDesk al momento non funziona.

Dalle 9:00 di questa mattina sono migliaia gli utenti che hanno segnalato problemi con l’applicazione: AnyDesk non funziona e non permette di connettersi alla piattaforma. Il problema non sembra riguardare solamente l’Italia, ma sembra essere generalizzato. Su downdetector.it sono molte le segnalazioni in tempo reale da parte degli utenti. Vi terremo aggiornati.