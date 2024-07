App IO cambia design: adesso si usa così

Con alcune modifiche all'interfaccia IO diventa molto più comoda da usare e decisamente più funzionale, in attesa dell'arrivo di IT Wallet

Con l’ultima versione dell’app, rilasciata pochi giorni fa, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha modificato l’interfaccia utente di IO, l’app tramite cui il cittadino può accedere ai servizi online di migliaia di Enti Pubblici. In buona sostanza si tratta di una prima razionalizzazione della home, resa necessaria dal fatto che ormai gli Enti presenti sulla piattaforma digitale sono tantissimi.

App IO: le novità dell’ultima versione

La novità più evidente introdotta nell’ultima versione di IO è il carosello con gli Enti in Evidenza. Qui vengono inseriti gli enti e i servizi nazionali più rilevanti, che in futuro potranno essere anche modificati in caso di scadenze particolari o nuovi servizi disponibili.

Aggiornato, poi, il motore di ricerca interno: ora c’è una casella di ricerca in alto, dalla quale è possibile trovare l’Ente Pubblico che stiamo cercando, basta digitarne il nome o una parte del nome.

Una volta trovato l’Ente che ci serve, basta selezionarlo per accedere alla sua scheda specifica, all’interno della quale vengono mostrati tutti i servizi disponibili tramite IO.

E’ giusto precisare, però, che specialmente gli Enti Locali più piccoli hanno ancora moltissimo lavoro da fare e tanti servizi non sono ancora disponibili tramite IO, oppure sono semplicemente elencati nell’app ma non è possibile selezionarli.

Tuttavia, la nuova interfaccia è molto più pulita, efficace e funzionale e di sicuro guarda al futuro, cioè a quando tutti i servizi elencati saranno effettivamente disponibili.

App IO: tra due settimane arriva IT Wallet

Quella che abbiamo appena descritto è una modifica esclusivamente estetica dell’app IO, ma a breve ne arriverà una sostanziale: il 15 luglio è previsto il debutto su IO del nuovo IT Wallet, il portafoglio digitale dove il cittadino potrà archiviare i suoi documenti personali.

Si inizierà con la patente e la tessera sanitaria-CNS, mentre ci vorrà ancora un po’ di tempo per la Carta d’Identità Elettronica (che contiene il chip NFC per l’autenticazione, quindi va gestita in modo molto più complesso).

E si inizierà in piccolo, con appena un migliaio di cittadini scelti (non è stato rivelato in base a cosa) per testare IT Wallet, che sarà inserito come sezione all’interno di IO.

E’ molto probabile che IT Wallet venga inserita all’interno della tab Portafoglio di IO, dove sono già presenti tutti i metodi di pagamento che il cittadino ha inserito e che può usare per pagare i servizi degli Enti Pubblici direttamente online. Altro spazio, nella barra inferiore dell’app, non ce n’è e la sezione Portafoglio sembra (anche per il nome) decisamente la più adatta.

Manca poco, comunque, a sapere dove e come verrà inserito IT Wallet all’interno di IO: a partire dal 15 luglio, infatti, inizieranno a girare le prime immagini della nuova app.