IT Wallet, cominciano i primi test

Fonte foto: Shutterstock

Il Governo accelera su IT Wallet la nuova app ufficiale dello Stato per conservare i documenti di identità digitali e molte altre informazioni sensibili del cittadino.

Dopo l’approvazione, a fine maggio, della normativa europea dalla quale nascerà il sistema EU Digital Identity Wallet (EUDIW, o EUDI Wallet), infatti, l’Italia sta adesso per iniziare la prima sperimentazione della piattaforma italiana. Si parte già a luglio, anche se con un numero ridottissimo di cittadini.

Cosa sono le app wallet

Le app wallet sono, come dice il nome stesso, dei portafogli digitali all’interno dei quali è possibile inserire le versioni digitali di documenti personali. Ci sono poi le app wallet dedicate ai metodi di pagamento, come Google Pay o Apple Pay, che in Europa al momento restano separate da quelle per i documenti personali.

Le app wallet devono essere molto sicure e a prova di attacco hacker, altrimenti potrebbero diventare uno strumento molto utile per rubare l’identità a milioni di cittadini.

Cos’è IT Wallet

IT Wallet è il sistema wallet messo a punto dal Governo italiano all’interno del quadro normativo (a dire il vero ancora molto vago) EUDIW. Nelle intenzioni del Sottosegretario di Stato con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti, dentro IT Wallet si potranno archiviare la Carta d’Identità Elettronica (CIE), lo SPID, la Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria), la patente di guida e la carta europea della disabilità.

Inizialmente, almeno secondo quanto comunicato fino ad oggi, IT Wallet non sarà un’app separata ma una sezione dell’app IO, tramite cui gli italiani già interagiscono con migliaia di pubbliche amministrazioni.

In futuro, però, non è affatto escluso che IT Wallet possa diventare un’app a sé stante, cosa che renderebbe più facile la comunicazione con altre app wallet di altri Paesi europei.

Questo perché, naturalmente, l’idea di fondo è quella di poter circolare per l’Unione Europea senza documenti cartacei pur restando riconoscibili anche in caso di controllo di polizia in uno Stato diverso da quello di residenza.

Quando arriva IT Wallet

La data da segnarsi in calendario è quella del 15 luglio, giorno in cui alcune centinaia di italiani riceveranno un avviso nell’app IO che li avvertirà di essere stati selezionati per testare IT Wallet. La selezione sarà a campione, rappresentativo della popolazione italiana.

A seguire, a partire da ottobre, la sperimentazione si allargherà a più cittadini fino ad arrivare, a inizio 2025, all’apertura al pubblico di un’app IT Wallet dedicata. Una precisazione d’obbligo: nella fase sperimentale, almeno inizialmente, IT Wallet non potrà contenere la Carta d’Identità Elettronica del cittadino.