App e strumenti utili per trovare lavoro online

Trovare un nuovo lavoro è un processo delicato e talvolta complesso: dalla ricerca di opportunità che fanno al caso tuo alla preparazione di curriculum e lettera di presentazione, dal momento dei colloqui ai primi contatti con le aziende… Ogni fase ha le sue caratteristiche e sfide da affrontare.

Fortunatamente, come tante altre attività quotidiane, anche la ricerca di un nuovo lavoro oggi prevede il supporto del web e di strumenti digitali in grado di guidarti o semplicemente di ampliare le tue possibilità.

Tra social network, piattaforme specializzate e app per creare curriculum, ecco diversi strumenti che dovresti conoscere e provare per cercare il tuo prossimo lavoro online.

Canva

Il primo passo per cercare un nuovo lavoro è quello di creare un curriculum curato, in grado di rappresentarti al meglio con le competenze più importanti, la tua storia e i tuoi valori.

Canva è una piattaforma gratuita di graphic design, presente sia su web che su app, che contiene una gran quantità di modelli utili per aiutarti a creare grafiche, illustrazioni, video, loghi e tanto altro.

Si tratta di un vero e proprio strumento di progettazione in cui è possibile partire da pagine bianche per dare sfogo alla propria capacità o sfruttare modelli già prestabiliti che facciano da guida o base di partenza per coloro che ne sentono il bisogno.

Entrando in Canva, dopo aver creato il tuo profilo, potrai scrivere “Curriculum" nella barra di ricerca in alto per trovare una moltitudine di modelli da sfruttare per creare il tuo biglietto da visita da inviare con le tue prossime candidature. Se necessario puoi creare anche un portfolio per mostrare visivamente i tuoi lavori migliori (soprattutto se vorresti intraprendere una professione che riguarda la creazione di contenuti, la scrittura e la grafica).

Glassdoor

Il secondo step quando si cerca un nuovo lavoro è quello di “sondare il terreno" e iniziare a cercare realtà aziendali che potrebbero essere di tuo interesse. Ma non è sempre semplice capire come si lavora in un’azienda, com’è il clima, quali sono i punti di forza e quelli di debolezza. Ovviamente è possibile cercare sul web esperienze di altri, chiedere ai propri conoscenti o consultare piattaforme specializzate come Glassdoor.

Per comprendere come funziona, puoi immaginare questo sito come un vero e proprio Tripadvisor delle aziende che, grazie all’esperienza, ai voti e al racconto di altri, consente di scoprire elementi come gli stipendi, i benefit e la cultura aziendale.

Prima di inviare la tua prossima candidatura prova a dare un’occhiata qui.

Interview Warmup – Grow with Google

Il prossimo passo per trovare un nuovo lavoro è prepararti a sostenere dei colloqui al meglio delle tue possibilità.

Uno strumento che puoi utilizzare per allentarti si chiama Interview Warmup ed è stato creato proprio da Google per fare pratica con le domande più comuni che possono capitare in un colloquio.

Su pc o smartphone potrai leggere una domanda e rispondere direttamente parlando: a questo punto le tue considerazioni verranno trascritte in automatico e riceverai subito un feedback e consigli per migliorare l’eloquio nella forma e nel contenuto.

Questo strumento attualmente esiste solo in inglese quindi, se conosci la lingua, può essere una bella occasione per fare pratica e sentire più sicurezza davanti ai recruiter.

Fiverr

Se sei freelance o semplicemente stai cercando un lavoretto per guadagnare di più, Fiverr è la piattaforma che potrebbe fare al caso tuo: consente di proporti ed offrire le tue competenze in tutto il mondo.

È sufficiente creare un profilo specificando le tue abilità, conoscenze e i servizi per cui sei disponibile in una sorta di curriculum virtuale grazie al quale le persone interessate potranno sceglierti tra gli altri.

Fiverr è una piattaforma particolarmente sfruttata per lavori come quelli di traduzione, illustrazione, grafica e programmazione.

Indeed

Una delle piattaforme più utilizzate in Italia per la ricerca del lavoro online è Indeed. Al suo interno, attraverso un vero e proprio motore di ricerca con cui puoi selezionare ruolo e luogo di riferimento, sono presenti molti annunci di lavoro di agenzie per il lavoro, di piattaforme del settore o delle singole imprese.

Dopo la registrazione al sito e il caricamento del tuo curriculum vitae, il quale sarà condiviso con i recruiter interessati, è possibile iniziare a candidarti per le opportunità che ritieni migliori.

Upwork

Tra le app per trovare lavoro, Upwork è la più consigliata se sei alla ricerca di un lavoretto stagionale o qualcosa di semplice che si possa aggiungere ad un lavoro già consolidato per guadagnare qualcosa in più. Su Upwork, dopo la registrazione, puoi caricare il tuo curriculum e inserire il tuo talento maggiore, la paga orario richiesta e le tue capacità per essere trovato dalla prossima opportunità lavorativa o cercarla attivamente. Completando i lavori accettati guadagnerai una percentuale di successo e lo status di Top Rated.

Trovare lavora da oggi, grazie a questi strumenti digitali, ti sembrerà un po’ più semplice. In bocca al lupo per la tua ricerca!