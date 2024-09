Apple, con l'arrivo dei nuovi device spariscono i vecchi modelli

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

A poche ore dall’evento “It’s Glowtime“, Apple è pronta ad annunciare i nuovi iPhone 16 che porteranno per la prima volta a bordo dei device della celebre mela le funzionalità AI di Apple Intelligence.

Chiaramente, nel corso dell’evento ci sarà posto anche per altri prodotti e, stando alle indiscrezioni sul web, dovrebbe vedere la luce anche la decima serie degli Apple Watch, il nuovo Apple Watch Ultra e la versione rinnovata delle AirPods. Non dovrebbe mancare nemmeno iPad Mini e diversi Mac con processore M4, anche se i rumor su questi ultimi annunci sono ancora piuttosto vaghi.

Con l’arrivo dei nuovi modelli, però, Apple dovrà necessariamente interrompere la produzione dei dispositivi meno recenti che saranno “mandati a riposo” per far spazio ai nuovi prodotti in catalogo.

Apple, quali dispositivi andranno fuori produzione

Come accade a ogni uscita di un nuovo iPhone, Apple manda subito in pensione i precedenti modelli Pro e Pro Max, quindi stavolta dovrebbe toccare a iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Una scelta che, in questo caso, ha anche uno scopo strategico e che permetterà al colosso di Cupertino di togliere dalla produzione i modelli con display da 6,1 pollici e 6,7 pollici, lasciando il posto agli schermi di maggiori dimensioni di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Idem per iPhone 14 Plus che, ricordiamolo, ha una diagonale di 6,7 pollici.

Con buone possibilità iPhone 14 continuerà ad essere prodotto ancora fino alla fine del 2024 e dovrebbe essere immaginato come una sorte di “modello economico”.

Per quanto riguarda gli AirPods 4 dovrebbero arrivare sul mercato in due versioni, di cui una considerata low-cost e che dovrebbe prendere il posto degli AirPods 2 come entry level. Chiaramente, sarà interrotta anche la produzione degli AirPods 3.

I nuovi Apple Watch, invece, andranno a sostituire Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 e Apple Watch SE 2. Quest’anno, inoltre, dovrebbe arrivare anche la nuova edizione SE del celebre orologio smart che dovrebbe puntare direttamente alla fascia bassa del mercato grazie a una scocca in plastica (al posto di quella di metallo) e probabilmente funzionalità per il monitoraggio dei parametri vitali ridotte.

Abbiamo poi iPad Mini 7 che andrà a prendere il posto dei modelli più datati e che dovrebbe avere a bordo un processore A17 Pro (lo stesso di iPhone 15 Pro e Pro Max) che dovrebbe garantire anche la compatibilità con Apple Intelligence.

Infine ci sono i Mac che nascono con l’obiettivo di rendere il chip M4 (già visto su iPad Pro) una specie di standard per tutti i device non mobile. Oltretutto grazie a questo processore anche i notebook potranno accedere alle funzionalità AI in arrivo.

Le ultime ore prima dell’evento di Apple

Ormai mancano poche ore prima dell’attesissimo evento “It’s Glowtime” dove, finalmente, l’azienda di Cupertino confermerà a o smentirà le varie indiscrezioni dette fino a questo punto.

Appuntamento, dunque, a stasera alle ore 19, con la diretta del keynote che potrà essere seguita sul sito ufficiale di Apple oppure su Apple TV.