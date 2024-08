E' ufficiale: i nuovi iPhone 16 arrivano il 9 settembre

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Apple

Apple ha annunciato ufficialmente un nuovo evento nella sede centrale di Cupertino fissato al prossimo 9 settembre alle 19 (ora italiana).

Come già largamente anticipato dalle indiscrezioni sul web, in questa data il colosso della tecnologia rivelerà al mondo i nuovi iPhone 16 e i prossimi Apple Watch ma potrebbero non mancare ulteriori sorprese.

Come già noto, però, la nuova Apple Intelligence è leggermente in ritardo rispetto alla tabella di marcia e non arriverà con iOS 18 ma bisognerà attendere iOS 18.1, tuttavia è probabile che durante la presentazione trovino posto anche altre novità al riguardo.

Cosa sappiamo dell’evento Apple

Lo slogan di quest’anno è "It’s Glowtime" che può essere tradotto in italiano come "è tempo di splendere". Un motto che, secondo gli esperti del settore, potrebbe essere un riferimento alla nuova versione di Siri, a cui Apple avrebbe lavorato molto negli ultimi mesi, riprogettando totalmente l’interfaccia, integrando all’interno del celebre assistente virtuale diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Altra cosa che non è passata inosservata dall’invito condiviso da Apple sono i moltissimi colori che vanno a comporre il logo dell’azienda. Secondo alcuni è un indizio che va a confermare le indiscrezioni sull’arrivo di nuove opzioni di colore per i prossimi iPhone 16 che, da quel che si legge sul web, potrebbero essere molto più colorati rispetto al passato.

Altra cosa curiosa dell’evento è il giorno; di solito l’azienda di Cupertino preferisce presentare i nuovi prodotti di martedì, esattamente come accaduto per tutte le precedenti versioni dei melafonini.

Quest’anno, però, l’evento cade di lunedì. Potrebbe trattarsi di una casualità ma, molto probabilmente, la decisione è da attribuirsi a questioni pratiche per allontanare il keynote da un altro evento che sta monopolizzando l’attenzione degli USA (e non solo): l’atteso dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump che, salvo imprevisti, dovrebbe essere in programma per martedì 10 settembre.

Cosa presenterà Apple

Protagonista indiscusso dell’evento sarà, ovviamente iPhone 16 che negli ultimi mesi è stato oggetto di moltissimi rumor. Tra i più interessanti, sicuramente la presenza su tutti i modelli di un processore Apple A18, affiancato da 8 GB di RAM, così da accogliere al meglio le funzionalità di Apple Intelligence che, chiaramente, saranno compatibili con tutte le versioni dei nuovi melafonini.

Oltre a questo, su tutti i modelli dovrebbe arrivare il nuovo Tasto Cattura capacitivo, utile per registrare video, scattare foto e utilizzare rapidamente funzioni associate alla fotocamere, come lo zoom ad esempio.

Il Tasto Azione, precedentemente esclusiva delle versioni Pro di iPhone 15 (in foto), dovrebbe arrivare anch’esso su tutte le versioni e, come già visto in passato, potrà essere programmato dagli utenti per svolgere determinate funzioni.

Minime le variazioni nel design con un’ulteriore riduzione delle cornici intorno allo schermo che porterà a un aumento delle diagonali del display che, sul modello Pro, dovrebbe arrivare a 6,3 pollici mentre sul Pro Max a 6,9 pollici.

Al fianco di iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, saranno presentati anche i nuovi Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra e, con buone possibilità, un modello SE che, secondo alcuni rumor, potrebbe essere destinato ai bambini.

Al momento le indicazioni sui prossimi smartwatch del colosso di Cupertino sono ancora parziali, tuttavia secondo Mark Gurman di Bloomberg, ci saranno delle leggere variazioni nel design con l’arrivo di modelli di dimensioni più generose.

Sempre secondo Bloomberg, dovrebbero essere in arrivo nuove funzionalità per il monitoraggio dei parametri vitali, le indiscrezioni fanno riferimento a impostazioni specifiche per il diabete, ma ancora niente di confermato.

Infine, nel corso dell’evento dovrebbero fare la loro comparsa anche le AirPods 4, che potrebbero arrivare sul mercato anche in una "versione low cost" ma, anche in questo caso, le informazioni sono ancora pochissime.