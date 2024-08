AirPods, prezzo stracciato: affare per tutti

Fonte foto: iStock / dontree_m

Tornano in offerta a un super prezzo e diventano immediatamente le cuffie wireless più vendute degli ultimi giorni. Stiamo parlando delle AirPods di seconda generazione che, nonostante siano uscite sul mercato da oramai un po’ di tempo, restano ancora tra le migliori nella loro fascia di prezzo. E oggi che sono disponibili in super offerta con uno sconto del 31% diventano uno dei prodotti da acquistare in questo primo weekend di agosto. Prezzo stracciato e super occasione come non si vedeva da tempo su Amazon.

Nonostante siano uscite sul mercato da oramai diverso tempo, le AirPods sono dotate di tecnologie avanzate e di una qualità audio veramente elevata. Fattore molto importante la loro completa compatibilità con qualsiasi smartphone e non solo con i dispositivi della mela morsicata, anche se con quest’ultimo danno il meglio di loro. Impostarle è semplicissimo e bastano pochissimi minuti per cominciare a utilizzarle. Insomma, un’offerta da non farsi scappare per nessun motivo, anche perché solitamente durano pochissimi giorni.

Minimo storico di quest’ultimo periodo per le AirPods di seconda generazione. Oggi le trovi su Amazon con uno sconto del 31% che fa scendere il prezzo a 102,90 euro. Un super affare per un prodotto Apple che, come sappiamo molto bene, è già complicato trovare in offerta. Con il super sconto di oggi è da acquistare immediatamente. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Le puoi testare con molta calma: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo.

Apple AirPods: le caratteristiche tecniche

Una garanzia. Se siete alla ricerca di un paio di cuffie che assicurano un’ottima qualità dell’audio, affidabilità nel tempo e un’ergonomia senza pari, queste sono sicuramente le Apple AirPods. Il modello lowcost dell’azienda di Cupertino è quanto di meglio possa trovare in questo momento sul mercato in questa fascia di prezzo. E difficilmente resterai deluso.

Comode da indossare, si adattano a qualsiasi tipologia di orecchio e ti avvolgono in un suono di altissima qualità. Il merito è dell’ottimo chip H1 prodotto da Apple e presente anche su cuffie che costano molto di più. Questo particolare chip, oltre ad assicurare bassi profondi e alti impeccabili, garantisce una connessione wireless stabile e a bassa latenza. Anche a metri di distanza dallo smartphone (o dal dispositivo a cui sono collegate), le Apple AirPods continuano a funzionare senza troppi patemi.

Come già detto, la compatibilità con gli smartphone, anche Android, è massima e bastano pochissimi secondi per associarla al tuo dispositivo. Il meglio di sé, però, lo danno con i prodotti della mela morsicata e non potrebbe essere altrimenti. Ad esempio, associandola con l’iPhone puoi attivare l’assistente vocale con un semplice "Ehi Siri". Per quanto riguarda l’autonomia, utilizzando la custodia di ricarica arrivi tranquillamente a più di 24 ore. Insomma, una super offerta per uno dei prodotti più amati dagli utenti.

