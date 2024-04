Apple conferma: nuovi iPad Pro in arrivo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Apple ha confermato ufficialmente l’evento “Let Loose” in programma per il 7 maggio, qui il colosso della tecnologia presenterà i nuovi iPad e i relativi accessori

“Let Loose“, è questo il nome del prossimo e attesissimo evento Apple che il colosso della tecnologia ha fissato al prossimo 7 maggio. Una presentazione completamente online che, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe focalizzarsi sui nuovissimi iPad Pro con schermi OLED e sugli iPad Air. Oltre a questo, troveranno posto nell’evento anche i diversi accessori per il celebre tablet, dalla nuova Apple Pencil alla Magic Keyboard.

Apple “Let Loose”: i nuovi iPad

Come annunciato nell’invito ufficiale, l’evento del 7 maggio sarà completamente online, ricalcando quanto già visto col precedente “Scary fast“, andato in scena lo scorso ottobre, durante il quale il colosso di Cupertino ha presentato il chip M3.

Protagonisti assoluti della presentazione saranno gli iPad Pro, disponibili in due versioni: una con schermo OLED da 11 pollici (con il pannello prodotto sia da Samsung Display che da LG Display), e una con un display OLED da 12,9 pollici (prodotto da LG Display).

Questa è forse una delle novità più importanti per i tablet del colosso di Cupertino che, dopo tantissime indiscrezioni, adottano finalmente questi nuovi schermi. La cosa, però, stando a quanto dichiarato da Mark Gurman di Bloomberg, farà anche lievitare di parecchio il prezzo del tablet.

Oltre ai nuovi schermi, il prossimo iPad Pro dovrebbe avere in dotazione anche un chip M3, che garantirà una migliore efficienza energetica e prestazioni molto più elevate rispetto al passato.

Al fianco degli iPad Pro, Apple presenterà anche i nuovi iPad Air con schermo da 12,9 pollici che, invece, utilizzeranno la tecnologia Mini-LED e che quindi avranno un prezzo più contenuto rispetto alla versione Pro, ma comunque più alto del modello attuale.

Per iPad Air 2024, con buone possibilità, il colosso di Cupertino opterà per un chip M2, chiaramente mento recente e meno performante rispetto all’M3, ma comunque in grado di garantire ottime prestazioni.

Apple “Let Loose”: gli accessori per iPad

Una particolarità che non è passata inosservata, sta nell’artwork dell’evento, con diversi loghi che si aggiornano in automatico ogni volta che si ricarica la pagina ufficiale. Da questo è facile dedurre che una parte della presentazione sarà incentrata in qualche modo sulla creatività e sul colore.

E quando si parla di creatività e colore, viene spontaneo pensare alla nuova Apple Pencil che, stando alle indiscrezioni sul web, dovrebbe essere compatibile con la funzione Trova il mio e dovrebbe consentire agli utenti di cambiare la punta, così da simulare diversi strumenti di scrittura e di disegno.

Secondo quanto condiviso da 9to5Mac, la smart pen sarà compatibile anche con un nuovo gesto, chiamato “Squeeze”, che dovrebbe permettere all’utente di “spremere” (per finta, si intende) il device per accedere a una funzione non meglio identificata.

Infine, tra gli altri accessori di casa Apple dovrebbe esserci anche una versione aggiornata della Magic Keyboard, sviluppata appositamente per i prossimi iPad in arrivo.

Da quel che sappiamo, il nuovo componente dovrebbe avere un telaio in alluminio molto più robusto rispetto al passato e dovrebbe integrarsi alla perfezione coi tablet del colosso della tecnologia, rendendoli quanto più simili a un laptop.