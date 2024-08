Fonte foto: sdx15 / Shutterstock.com

Apple prepara l’integrazione di ChatGPT in Siri, già annunciata in fase di presentazione della suite Apple Intelligence con cui la casa di Cupertino proverà a recuperare il ritardo accumulato sul fronte dell’intelligenza artificiale rispetto ai diretti concorrenti.

Le prime funzionalità di Apple Intelligence arriveranno, in versione stabile, con il rilascio di iOS 18.1 programmato per il prossimo mese di ottobre, anche se in Europa, per il momento, l’AI di Apple si farà attendere per questioni legate alla privacy e alla gestione dei dati, aspetti su cui Apple dovrà adeguarsi alle normative UE.

Per l’integrazione di ChatGPT in Siri, invece, sarà necessario attendere qualche settimana in più. A chiarire le tempistiche dell’integrazione è stato Tim Cook in occasione di una conferenza con gli investitori, tenuta a margine della presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre dell’azienda.

Siri con ChatGPT: quando arriva

Stando alle parole di Tim Cook, l’integrazione di ChatGPT con Siri sarà disponibile entro fine 2024, andando ad arricchire le funzionalità a base di AI che Apple metterà a disposizione dei suoi utenti, con dispositivi compatibili, nel corso dei prossimi mesi. ChatGPT sarà utilizzato da Siri per migliorare la sua “conoscenza del mondo” e, quindi, per raccogliere ed elaborare informazioni online, andando a soddisfare le richieste degli utenti.

L’integrazione con ChatGPT è parte di un programma più articolato che punta a migliorare Siri, sotto tutti i punti di vista. Sfruttando Apple Intelligence, infatti, Siri sarà in grado di eseguire operazioni nuove e migliorerà le sue abilità nello svolgimento delle attività che già oggi è in grado di compiere, sfruttando sia l’elaborazione on-device che il Private Cloud Compute, un sistema per l’elaborazione in cloud dei dati studiato per garantire la privacy degli utenti.

Per quanto riguarda ChatGPT, invece, Siri sarà in grado di sfruttare le funzionalità AI di OpenAI utilizzando il modello GPT-4o. Apple ha chiarito che in futuro ci sarà la possibilità di integrare altri modelli AI, da affiancare ad Apple Intelligence. Recenti indiscrezioni, a tal proposito, hanno confermato come la casa di Cupertino abbia interrotto le trattative con Meta (per questioni di privacy degli utenti e gestione dei dati) per l’utilizzo del modello LLlama.

Le novità di Siri per il 2025

Come già emerso nelle scorse settimane, le funzionalità di intelligenza artificiale su cui Apple è al lavoro saranno arricchite nel corso del 2025 (e degli anni successivi). Il prossimo anno, ad esempio, Siri dovrebbe ricevere ulteriori funzioni, come anticipato da Mark Gurman di Bloomberg.

Entro la prima metà del 2025, infatti, Siri dovrebbe essere in grado di comprendere ciò che viene visualizzato sullo schermo oltre che utilizzare i dati personali dell’utente per rispondere a domande specifiche ed eseguire compiti sempre più complessi.