IPhone SE4 è sempre più vicino

Fonte foto: walking-onstreet / Shutterstock.com

In attesa di capire quali saranno i risultati di vendita dei nuovi iPhone 16, protagonisti di un lancio in chiaroscuro, Apple sta già lavorando alle prossime novità. È in arrivo, infatti, il nuovo iPhone SE4, futuro entry level della gamma Apple. Le ultime indiscrezioni sullo smartphone confermano che il lancio è sempre più vicino.

iPhone SE4: quando arriva

Secondo quanto riferito dal leaker Jukanlosreve, che già in passato ha anticipato diverse mosse dell’azienda di Cupertino, la produzione del nuovo iPhone SE4 potrebbe partire a breve. In particolare, uno dei fornitori, LG Innotek, inizierà la produzione in serie dei moduli della fotocamera dello smartphone già nel mese di dicembre. Di conseguenza, la fase di assemblaggio del nuovo iPhone SE4 non dovrebbe essere lontana.

Lo smartphone potrebbe, quindi, arrivare nei tempi previsti da precedenti rumor. A fine ottobre, infatti, l’affidabile analista del mercato tech Ming-Chi Kuo, altra fonte sempre molto ben informata sulle novità in arrivo da Apple, aveva anticipato un avvio della produzione entro fine 2024 per iPhone SE4. Diventa sempre più probabile, quindi, l’ipotesi di un lancio commerciale tra la marzo e aprile 2025.

iPhone SE4: come sarà

Nelle scorse settimane abbiamo registrato l’arrivo di diversi rumor sulle specifiche di iPhone SE4. Lo smartphone, secondo queste indiscrezioni, avrà un display OLED fornito da BOE e caratterizzato da una diagonale da 6,06 pollici. Non ci sarà la Dynamic Island ma sarà presente il notch per i sensori del Face ID, con un design che riprenderà quello di iPhone 14 (in foto).

Se le indiscrezioni sullo schermo saranno confermate, quindi, Apple non produrrà più nessun iPhone con schermo LCD, ma solo modelli OLED.

Il nuovo iPhone SE4, inoltre, avrà il SoC Apple A18, lo stesso di iPhone 16, 8 GB di memoria RAM e almeno 128 GB di storage. Questa configurazione permetterà allo smartphone di utilizzare Apple Intelligence, in arrivo il prossimo anno con il supporto all’italiano. Lo smartphone avrà una fotocamera posteriore singola, con sensore Sony IMX904 da 48 Megapixel (si tratta dello stesso sensore di iPhone 15).

C’è grande attesa anche per il nuovo modem 5G progettato direttamente da Apple e prodotto da TSMC. Se il modem dovesse riuscire a garantire prestazioni soddisfacenti, soprattutto per quanto riguarda l’efficienza, Apple potrebbe utilizzarlo anche per altri prodotti in futuro. In passato, l’azienda di Cupertino ha tentato in più occasioni di realizzare un suo modem 5G, senza particolar successi.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo iPhone SE4 arriverà sul mercato con un prezzo di listino di 499-549 euro, posizionandosi ben al di sotto di iPhone 16. In Italia, quindi, il nuovo smartphone di Apple potrebbe arrivare con un prezzo di listino inferiore ai 700 euro, andando a occupare la fascia di mercato dove oggi è possibile trovare gli iPhone di generazione precedente (13, 14 e 15), pronti a uscire dal mercato per far spazio al nuovo SE4.