Apple iPhone 15: le prime informazioni sul modello "Ultra"

Sebbene manchi ancora molto tempo prima dell’evento di presentazione, che sarà a settembre 2023, sono sempre più insistenti nuovi rumor che riguardano il prossimo top di gamma di Apple, ovvero l’iPhone 15 Ultra.

Dopo il successo dell’Apple Watch Ultra, il primo orologio intelligente di Apple resistente praticamente a tutto, l’azienda di Cupertino farà lo stesso con l’iPhone, presentando un modello che vuole essere il vero spartiacque che segni le distanze con tutti i suoi rivali più agguerriti del mondo Android che vedranno la luce a breve, Samsung S23 in testa.

iPhone 15 Ultra, non Pro Max

Su iPhone 15 Ultra sappiamo ancora molto poco, ma grazie a diversi leak pubblicati da Ming-Chi Kuo e LeaksApplePro, due pesi massimi del settore ed esperti nell’anticipare ogni tipo di dettaglio prima dei lanci ufficiali dei prodotti Apple, stiamo ricevendo le prime informazioni. E gli ultimi leak pubblicati sono davvero molto interessanti.

Tanto per cominciare, i giorni dell’iPhone Pro Max sono contati, dato che come nome commerciale per il modello top di gamma e con lo schermo più grande dovrebbe essere scelto, come detto, iPhone 15 Ultra e non iPhone 15 Pro Max.

Questo modello, tanto per iniziare, sarà realizzato con i migliori materiali che gli consentiranno di resistere a urti e cadute senza grossi problemi. Il leaker LeaksApplePro sembra sicuro che questo materiale sia il titanio, come rivelato in uno dei suoi tanti tweet a riguardo alla nuova famiglia di iPhone 15.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dell’iPhone 15 Ultra, sembra che la sua sezione fotografica sarà di altissimo livello, distinguendosi soprattutto per la sua capacità di registrare video 8K. Secondo quanto riportato dall’analista Ming Chi Kuo, iPhone 15 Ultra includerà anche una lente periscopica per offrire uno zoom ottico superiore.

Anche gli altri dati che sono trapelati sono piuttosto importanti. Principalmente perché indica che la batteria dell’iPhone 15 Ultra durerebbe tra le 3 e le 4 ore in più rispetto all’iPhone 14 Pro Max. Se questa indiscrezione fosse confermata, lo renderebbe, sulla carta, lo smartphone con la migliore autonomia sul mercato.

Ultra anche nel prezzo

LeaksApplePro si aspetta che Apple iPhone 15 Ultra avrà un prezzo di partenza di almeno 1.199 dollari, ma anche se il cambio dollaro-euro è quasi 1 a 1, come sempre quando arriverà in Italia avrà un prezzo molto superiore, e non sarà una sorpresa se dovesse sforare i 1.600 euro.

Al momento, tutte le informazioni che vi abbiamo indicato si basano su indiscrezioni, quindi dovremo attendere qualche mese per avere le prime conferme. Ma se così fosse, l’iPhone 15 Ultra, senza essere troppo entusiastici, si posizionerà come uno dei migliori smartphone sul mercato.

Anche se avrà molta concorrenza, come i modelli della serie Samsung Galaxy S23 (che sarà svelata molto probabilmente a febbraio) che, insieme ad altri dispositivi Android, lotteranno per le prime posizioni nella gamma alta/premium del mercato degli smartphone.