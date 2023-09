Fonte foto: Apple

Dallo scorso anno, Apple ha scelto di differenziare la sua gamma di iPhone, proponendo il SoC di nuova generazione solo sui modelli Pro. È così, quindi, che iPhone 14 Pro e 14 Pro Max sono arrivati sul mercato con il SoC Apple A16 Bionic mentre per iPhone 14 e 14 Plus è stato scelto Apple A15 Bionic.

La stessa strategia è stata adottata con la nuova generazione: gli iPhone 15 e 15 Plus hanno l’A16 Bionic e gli iPhone 15 Pro (in foto) e 15 Pro Max hanno l’A17 Pro. Dal prossimo anno, con i nuovi iPhone 16, è previsto un nuovo cambio di strategia.

La notizia è stata confermata da un report di MacRumors. Apple continuerà a collaborare con TSMC per la produzione dei chip dei suoi prodotti, adottando per il prossimo anno un nuovo processo produttivo che sarà utilizzato per realizzare due chip differenti.

Due nuovi chip in arrivo da Apple per il 2024

Per il prossimo anno, Apple ha in programma la realizzazione di due nuovi SoC per gli iPhone. Sono in arrivo, infatti, A18 e A18 Pro. I due nuovi chip utilizzeranno lo stesso processo produttivo a 3 nm, chiamato N3E ed evoluzione del processo N3B utilizzato per A17 Pro, e dovrebbero avere la stessa CPU, proponendo però frequenze di funzionamento differenti.

Il modello Pro sarà in grado di spingersi più in alto con le frequenze, risultando più veloce. Un’ulteriore differenza ci sarà per quanto riguarda la GPU. Anche in questo caso, il modello Pro avrà una marcia in più e dovrebbe garantire prestazioni nettamente superiori rispetto al chip base.

Si tratta di una strategia già adottata da Apple con i chip per Mac e iPad. La casa di Cupertino, infatti, realizza un chip base, come M2 utilizzato su MacBook Air, ad esempio, a cui affianca delle versioni premium, come M2 Pro e M2 Max, da destinare ai modelli di fascia più alta della linea Mac. Stessa politica, negli anni scorsi, era stata adottata con i chip M1.

Il nuovo chip A18 Pro, quindi, dovrebbe essere più veloce, in tutti i contesti di utilizzo, rispetto a A18 che, però, potrebbe risultare più efficiente, garantendo un consumo inferiore. Il nuovo processo produttivo, pur restando a 3 nm, dovrebbe mettere a disposizione diversi miglioramenti rispetto all’attuale processo produttivo utilizzato per A17 Pro.

I nuovi chip Apple arriveranno su iPhone 16

La nuova strategia di Apple per i chip sarà introdotta con i nuovi iPhone 16. Di conseguenza, i futuri iPhone 16 e 16 Plus adotteranno l’A18 mentre i top di gamma iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max utilizzeranno l’A18 Pro.

I nuovi smartphone di Apple arriveranno sul mercato tra circa un anno. I nuovi chip Apple sviluppati con processo produttivo N3E potrebbero essere utilizzati anche per i modelli base della linea iPad, riservando i chip M3 per i modelli di fascia più alta.