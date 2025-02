IPhone SE4: finalmente Apple esce allo scoperto

Fonte foto: Denys Prykhodov / Shutterstock.com

Dopo settimane di indiscrezioni, ci ha pensato Tim Cook con un messaggio su X a confermare l’arrivo di un nuovo prodotto della gamma Apple che, quasi sicuramente, sarà il nuovo iPhone SE4, prossimo entry level della gamma di smartphone della casa di Cupertino.

iPhone SE4: svelata la data di debutto

L’evento di lancio di Apple è in programma per il prossimo mercoledì 19 febbraio. Nel suo messaggio, Tim Cook non chiarisce quale sarà il nuovo prodotto ma, come anticipato da alcune indiscrezioni della scorsa settimana, è facile ipotizzare che a debuttare sarà proprio iPhone SE4.

Lo smartphone arriverà a tre anni di distanza dal precedente SE, lanciato nel marzo del 2022, rinnovando completamente design e specifiche. Le vendite partiranno nelle ore successive alla presentazione, con le consegne previste entro la fine del mese di febbraio.

Il prezzo è ancora da valutare ma recenti indiscrezioni anticipano un possibile prezzo di lancio di circa 600 euro.

iPhone SE4: come sarà

Il nuovo iPhone SE4 riprenderà il design di iPhone 14, proponendo un display OLED da 6,1 pollici con notch e, quindi, senza la Dynamic Island che caratterizza gli iPhone più recenti. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà, però, il SoC Apple A18 a 3 nm, lo stesso chip utilizzato da iPhone 16.

Lo smartphone, inoltre, avrà 8 GB di memoria RAM. Queste specifiche sono necessarie per garantire il supporto ad Apple Intelligence e dovrebbero garantire prestazioni in linea con quelle del già citato iPhone 16, promosso a pieni voti dalle recensioni internazionali soprattutto grazie al chip di nuova generazione e all’incremento della memoria RAM.

iPhone SE4 sarà disponibile in due tagli di memoria (128 GB e 256 GB; difficile ma non da escludere la presenza di una variante da 512 GB). Lo smartphone, inoltre, sarà il primo modello della gamma Apple ad adottare un modem 5G proprietario che la casa di Cupertino intende utilizzare anche su altri iPhone e iPad.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, è prevista un’unica fotocamera posteriore, con un sensore da 48 Megapixel, oltre a una fotocamera frontale con sensore da 12 Megapixel. Il sistema operativo sarà iOS 18, con possibilità, come detto, di sfruttare Apple Intelligence.

Il nuovo iPhone SE4 sarà un enorme salto generazionale rispetto a SE3, ultimo smartphone con display LCD di Apple ancora sul mercato. SE3, ricordiamo, ha un display da 4,7 pollici e utilizza ancora il vecchio design con il Touch ID frontale. Sotto la scocca, inoltre, c’è il chip Apple A15 Bionic (nettamente inferiore al nuovo A18) affiancato da appena 4 GB di memoria RAM.