IPhone SE 4 avrà la Apple Intelligence

IPhone SE 4 sta per arrivare sul mercato e potrebbe avere un display OLED e tutto l'hardware necessario per utilizzare Apple Intelligence

Fonte foto: Shutterstock

Si avvicina sempre di più il debutto del nuovo iPhone SE 4. Il futuro entry level della gamma di smartphone di Apple dovrebbe arrivare sul mercato nel giro di pochi mesi, con un lancio globale che potrebbe concretizzarsi nella prossima primavera. Contemporaneamente, Apple potrebbe lanciare anche i nuovi iPad Air con chip M3 (l’attuale generazione ha il chip M2).

Le ultime indiscrezioni sullo smartphone confermano la presenza della Dynamic Island, con la possibile adozione di un pannello OLED, e l’utilizzo dello stesso chip di iPhone 16, necessario per poter sfruttare Apple Intelligence.

iPhone SE 4: come sarà

Secondo le informazioni riportate dall’insider Evan Blass, che ha anticipato l’arrivo imminente sia del nuovo iPhone SE 4 che della nuova generazione di iPad Air, lo smartphone di Apple potrà sfruttare un display con Dynamic Island, allineandosi al design delle ultime generazioni di iPhone, senza utilizzare il notch.

Questo potrebbe comportare anche il passaggio a un pannello OLED con l’addio ai display LCD (che Apple chiama “Liquid Retina“) per la gamma iPhone, con un passaggio ai pannelli OLED su tutta la gamma.

Per contenere i costi, però, il display potrebbe essere di qualità inferiore rispetto a quello di iPhone 16/16 Plus, mantenendo il refresh rate massimo a 60 Hz. Rumor precedenti hanno anticipato che a fornire i pannelli dello smartphone saranno BOE e LG Display.

Il nuovo iPhone SE 4 potrebbe, inoltre, utilizzare il chip Apple A18 a 3 nm. Si tratta dello stesso chip di iPhone 16/16 Plus. Tale scelta è legata a doppio filo alla volontà (o anche alla necessità) di Apple di rendere tutta la sua gamma di smartphone compatibile con Apple Intelligence.

Per questo motivo, la memoria RAM potrebbe essere portata a 8 GB (il minimo per usare l’AI di Apple). Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, il passo in avanti rispetto a iPhone SE 3 (lanciato nel 2022) sarà enorme. L’attuale SE, infatti, ha il chip A15 Bionic e appena 4 GB di memoria RAM.

Il passaggio all’OLED e, soprattutto, la scelta di utilizzare il chip A18 potrebbero comportare un sostanziale incremento del prezzo di iPhone SE 4 rispetto alla generazione precedente, arrivata in Italia con un prezzo di 529 euro per la versione da 64 GB e di 579 euro per quella da 128 GB.

Lo smartphone, in ogni caso, andrà a posizionarsi al di sotto di iPhone 16, oggi commercializzato con un prezzo di listino di partenza di 979 euro ma con uno street price che, in Italia, è ben inferiore ai 900 euro.

iPhone SE 4: quando arriva

Non c’è ancora una data di lancio per iPhone SE 4. Lo smartphone, in ogni caso, è vicino al debutto. Le ultime indiscrezioni confermano che Apple dovrebbe svelare il nuovo entry level nel corso della primavera. Il dispositivo dovrebbe essere commercializzato da subito anche in Italia.