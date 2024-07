Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Apple

Dopo il lancio degli iPad Pro con chip M4 e degli iPad Air con chip M2 (in foto), la gamma di tablet Apple non dovrebbe ricevere ulteriori novità nel corso dei prossimi mesi. La casa di Cupertino, però, prepara un nuovo aggiornamento nel corso del 2025, con diverse novità in arrivo.

Apple, infatti, potrebbe aggiornare ancora gli iPad Pro e potrebbe anche proporre nuove generazioni del modello base, chiamato semplicemente iPad, oltre che di iPad Mini (le ultime generazioni di questi modelli sono state svelate, rispettivamente, a ottobre 2022 e settembre 2021).

Le indiscrezioni lanciate su X dal leaker @aaronp613, che è anche una delle firme di MacRumors , anticipano l’arrivo di quattro nuovi modelli di iPad nel corso del prossimo futuro. Per il momento, solo i codici dei modelli sono trapelati ma, anche grazie a rumor precedenti, è possibile ipotizzare le prossime novità per la gamma iPad nel corso del 2025.

Quattro nuovi iPad in arrivo

Apple starebbe lavorando a quattro nuovi iPad, per un totale di otto varianti (solo Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular). I codici identificativi dei modelli sono:

iPad 15,7

iPad 15,8

iPad 16,1

iPad 16,2

iPad 17,1

iPad 17,2

iPad 17,3

iPad 17,4

Sulla base di questi codici e dei codici identificati degli iPad già ufficializzati da Apple, la fonte ha ipotizzato le novità (tutte da verificare nei prossimi mesi, naturalmente) della gamma iPad per il 2025.

Gli iPad in arrivo

I primi due codici identificativi potrebbero corrispondere alle due varianti (Wi-Fi e Wi-Fi+Cellular) del nuovo iPad, il modello base della gamma, pronto a raggiungere la sua undicesima generazione. Il tablet potrebbe avere il SoC Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzato da iPhone 15/15 Plus e, quindi, offrire prestazioni nettamente superiori rispetto alla decima generazione di iPad, dotata del chip Apple A14.

La seconda coppia di codici identificativi, invece, potrebbe corrispondere alle due varianti di un nuovo iPad Mini. Apple potrebbe provare a rilanciare il suo tablet compatto, utilizzando il chip Apple A17. Gli ultimi quattro codici, infine, dovrebbero riferisci alle due varianti dei nuovi iPad Pro da 11 e 13 pollici che, nel salto generazione, dovrebbero abbandonare il chip M4, appena svelato, per passare al nuovo chip M5, che sarà realizzato a 2 nm.

Il nuovo chip M5 dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2025. Di conseguenza, anche la nuova generazione di iPad Pro dovrebbe essere presentata tra poco più di un anno, probabilmente nel tradizionale evento autunnale che Apple tiene tra ottobre e novembre. Non dovrebbero esserci novità per gli iPad Air, appena aggiornati con il chip M2. Per la linea Air, infatti, l’aggiornamento delle specifiche dovrebbe avvenire soltanto nel 2026.