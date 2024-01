Mac mini, con lo sconto IVA di Amazon il prezzo è folle: compralo subito

Fonte foto: Amazon

Chi ha detto che per avere un PC potente, che supporta qualsiasi applicazione e programma e con il quale puoi lavorare anche con i file più pensati bisogna spendere migliaia di euro? Se sei alla ricerca di un dispositivo del genere e non vuoi spendere delle cifre folli, questa è l’offerta che fa per te. Infatti, oggi su Amazon trovi il nuovo Mac mini versione 2o23 con processore M2 in offerta con uno sconto IVA che ti permette di risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino. Una promo da cogliere al volo e da non farsi scappare per uno dei migliori computer compatti disponibili sul mercato. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Il Mac mini con processore M2 ha tutto quello di cui hai bisogno, a partire da un ottimo chip che supporta qualsiasi programma, anche quelli più esosi sotto il punto di vista delle risorse. Il vero punto di forza, però, sono le dimensioni super compatte che lo rendono anche portatile: basta avere uno schermo per cominciare a utilizzarlo. Per la connettività trovi anche tante porte Thunderbolt e lo colleghi al monitor tramite la porta HDMI. A un prezzo così è un affare da non farsi scappare: approfittane immediatamente.

Apple Mac Mini 2023: prezzo, offerta e sconto Amazon

Trovare un prodotto Apple in offerta è di per sé già complicato, a maggior ragione quando si tratta di un dispositivo da poco uscito sul mercato. Per questo motivo trovare in offerta il Mac Mini versione 2023 con uno sconto IVA di ben il 18% è un’occasione da sfruttare immediatamente. Oggi lo trovi a un prezzo di 599 euro e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 119,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, quindi puoi testarlo con tutta calma, ma difficilmente te ne pentirai.

Apple Mac Mini 2023: la scheda tecnica

Per avere un grande PC non bisogna per forza di cose acquistare un PC grande. E il Mac mini ne è la dimostrazione. Il computer dalle dimensioni compatte di Apple è uno dei migliori nella sua nicchia di mercato e questa versione 2023 ne è la dimostrazione. A bordo trovi l’ottimo processore Apple M2 che assicura prestazioni straordinarie e che trovi solitamente sui MacBook Pro. A supporto hai anche 8GB di RAM e un SSD da 256GB. Tutto quello che ti serve per utilizzare programmi per la produttività come quelli della suite Adobe o le app per le videochiamate.

A fare la differenza sono soprattutto le dimensioni. L’Apple Mac mini lo puoi usare sia come computer fisso, ma anche come portatile. Lo metti all’interno dello zaino e basta avere un PC e un cavo HDMI per cominciare a utilizzarlo. Sul fronte connettività nella parte posteriore trovi una porta Ethernet, due porte Thunderbolt 4 e due porte USB A. Presente anche il jack per le cuffie.

Un computer con cui puoi fare veramente di tutto e alla massima velocità. Non devi avere nessun timore nell’utilizzare anche i programmi più impegnativi sotto il profilo delle risorse: è un vero prodigio della natura. E una delle migliori scelte che puoi fare per lavorare da casa o in ufficio e se hai poco spazio a disposizione.

