MacBook Air, il prezzo è in picchiata: sconto mai visto prima

Oggi trovi il MacBook Air con processore Apple M2 in offerta con uno sconto di ben 250 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Scopri la promo

I MacBook negli anni sono riusciti a conquistare una grande fetta di mercato nel mondo dei computer portatili. Il merito è di dispositivi performanti che anche ad anni di distanza dall’uscita sul mercato continuano a funzionare alla perfezione. Anche per questo motivo il prezzo scende molto lentamente e puoi rivenderli dopo diversi anni a un prezzo vicino a quanto pagato. Per questo motivo quando se ne trova uno in offerta con uno sconto di ben 250 euro sul prezzo consigliato, non bisogna far altro che approfittarne subito. Stiamo parlando dell’offerta disponibile oggi sul MacBook Air con processore Apple M2, modello performante e lanciato sul mercato da poco più di un anno. A questo si aggiunge anche la possibilità offerta da Amazon di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Questa versione del MacBook Air è un concentrato di potenza. Dimensioni contenute e un peso veramente leggero per un computer in grado di fare veramente di tutto grazie ai superpoteri donati dal processore Apple M2. Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici con ampia gamma cromatica e un miliardo di colori, batteria a lunga durata e una videocamera con cui fare call di lavoro in ogni momento. Insomma, un computer top di gamma a un prezzo speciale.

MacBook Air in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi trovi il MacBook Air in promo con uno sconto del 20% che fa scendere il prezzo a 999 euro, sotto la soglia psicologica dei 1.000 euro. Per un prodotto Apple si tratta di un’ottima occasione da non lasciarsi sfuggire, è già complicato trovarli in offerta e oggi risparmi addirittura 250 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto oppure sfruttare il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine).

MacBook Air: la scheda tecnica

Partiamo proprio dal chip M2, il quale ha fatto fare al dispositivo un ulteriore salto in avanti rispetto alla precedente chip M1, con una CPU il 18% più performante, una GPU il 35% più potente e un Neural Engine il 40% più veloce. Cosa dire poi della batteria, che sempre grazie all’ottimizzazione software e hardware dura fino a 18 ore di uso continuo.

Chi ama giocare o guardare film e serie tv tramite Pc, troverà il display Liquid Retina da 13,6", con oltre 500 nit di luminosità, un’ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori. Ottimo per le videochiamate, grazie alla fotocamera FaceTime HD a 1080p, 3 microfoni, un sistema audio avvolgente con 4 altoparlanti per un audio spaziale. Non manca poi una comoda porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt che rendono le connessioni cablate con gli altri dispositivi più veloci e un jack per collegare le cuffie. La tastiera è ergonomica, con Touch ID e retroilluminata. Infine, puoi usarlo come hub per gli altri dispositivi Apple che possiedi, in un mirroring molto utile per non distrarti da quanto stai facendo.

