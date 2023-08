Apple MacBook Air al minimo storico: lo sconto è impressionante

Fonte foto: iStock

Svendita Apple su Amazon. In questi giorni di metà agosto troviamo diversi dispositivi in promo con sconti mai visti prima. A catturare l’attenzione c’è anche la promo dedicata al MacBook Air nella versione con processore Apple M1. Un computer lanciato sul mercato da un po’ di tempo, ma che ancora stupisce per la reattività e per le performance assicurate. Anche grazie ai continui aggiornamenti rilasciati dall’azienda di Cupertino. La promo che troviamo oggi su Amazon è veramente eccezionale: il prezzo crolla al minimo storico grazie allo sconto del 31% che permette di risparmiare quasi 400€ su quello di listino.

Il MacBook Air che troviamo oggi in promo presenta una scheda tecnica molto equilibrata e adatta a qualsiasi tipologia di utilizzo. Il computer portatile Apple è dotato di un ottimo processore che si presta a qualsiasi programma dedicato alla produttività, dal classico Word fino alle app più impegnative per il fotoritocco e il video editing. Ha anche ottime componenti per la webcam e l’audio, in modo che le call di lavoro siano perfette. Un computer, quindi, ideale per chi lavora da remoto e per lo studio e che oggi troviamo a un prezzo mai visto prima.

Apple MacBook Air: caratteristiche tecniche

Passiamo ora alle caratteristiche tecniche di questo MacBook Air, nell’incipit solo accennate. Partiamo dalle prestazioni: a bordo è presente il chip Apple M1 con CPU 8-core supportato da ben 8GB di RAM e da un SSD da 256GB. Una combo che assicura prestazioni, fluidità e la giusta dose di spazio per salvare documenti di lavoro, progetti personali e installare tutti i programmi di cui si ha bisogno. A corredo l’ottimo display Retina da 13" per immagini e colori definiti in ogni situazione.

Per quanto concerne le compatibilità, invece, questo Mac di casa Apple è comunica tranquillamente con le app di uso comune. Si pensi ad Adobe Creative Cloud, Microsoft 365 e Google Drive. In generale, tutte le app installate su eventuali altri device del colosso di Cupertino in tuo possesso (iPhone e iPad) possono essere usate anche direttamente su macOS. Essendo un PC pensato soprattutto per la produttività, è dotato di un’ottima webcam FaceTime HD per effettuare call di lavoro anche nelle situazione più complicate.

In caso di uso intensivo nelle giornate più calde, MacBook Air 2020 non si riscalda e resta perfettamente silenzioso grazie a una tecnologia di raffreddamento che ha superato le tradizionali ventole, spesso non sufficienti. Per i più attenti all’ambiente, diciamo che ha un guscio in alluminio 100% riciclato e un sistema che consente di ridurre i consumi energetici. La batteria assicura un’autonomia fino a 18 ore, ma molto dipende dall’utilizzo che se ne fa.

MacBook Air: prezzo, offerte e sconto Amazon

Oggi troviamo il PC portatile Apple in offerta a un prezzo di 849€ con uno sconto del 31% rispetto a quello di listino. Per questo PC si tratta del minimo storico su Amazon e di una delle migliori offerte del momento. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 169,80€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce e che trovi nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Approfittane immediatamente: come accade con tutte le promo dedicate ai prodotti dell’azienda di Cupertino potrebbe durare pochissimo.

