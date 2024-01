MacBook Air al minimo storico: lo sconto è esagerato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Il MacBook è uno dei prodotti più iconici dei Apple. Diventato un vero e proprio status symbol, è tra i computer portatili più apprezzati da coloro che lo utilizzano per lavoro e produttività. Computer che assicura prestazioni ottime anche ad anni di distanza grazie ai continui aggiornamenti rilasciati da Apple sia lato sicurezza sia lato software. Avere un PC sempre aggiornato con le ultime novità non è una cosa da poco e sotto questo punto di vista l’azienda di Cupertino è un passo in avanti rispetto a tutte le altre. Anche acquistare un device Apple con qualche anno sulle spalle non è un grosso problema: basta aggiornarlo per averlo sempre performante. Per questo motivo l’offerta disponibile oggi su Amazon per il MacBook Air con processore Apple M1 è eccezionale.

Il computer portatile di Apple è disponibile con uno sconto del 27% e risparmi più di 300 euro sul prezzo di listino. Uno sconto eccezionale che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti fa fare un ottimo affare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce e che puoi attivare nella pagina prodotto. Questo tipo di promo durano solitamente pochissimi giorni, quindi ti consigliamo di approfittarne subito, prima che la promo scada.

Apple MacBook Air: prezzo, sconto e offerta Amazon

A un prezzo così il MacBook Air con processore Apple M1 diventa il computer portatile da acquistare oggi. Il notebook è in promo speciale su Amazon a un prezzo di 899 euro con uno sconto del 27%. Si tratta del minimo storico e non lo si trovava a questo prezzo da un bel po’ di tempo. Il risparmio supera i 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 179,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Non finisce qui: la disponibilità è immediata e lo ricevi a casa in pochissimi giorni. Come per tutti gli acquisti fatti su Amazon il periodo di reso è di ben 30 giorni. Come già detto, solitamente le offerte sul MacBook Air durano molto poco, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Apple MacBook Air: la scheda tecnica

Nonostante sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, il MacBook Air resta uno dei migliori nella sua fascia di prezzo. Il merito è del processore Apple M1 che offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente. La combo 8GB di RAM e SSD da 256GB assicura prestazioni top. Ottima anche la batteria con ricarica veloce, che garantisce fino a 18 ore di utilizzo continuo.

Il Mac di Apple è compatibile con le app di maggiore utilizzo, come quelle di casa Microsoft. Oltre a poter ovviamente utilizzare quelle destinate ad altri prodotti Apple come iPhone e iPad. Se utilizzi questi dispositivi mobili, puoi usarli su questo Mac con lo stesso account, facendo così switch senza problemi da un dispositivo all’altro del tuo lavoro o dei tuoi hobby. Potrai perfino rispondere a messaggi e chiamate direttamente dal Mac, senza dover prendere l’iPhone. La buona notizia per quanti guardano prodotti in streaming è che beneficeranno di un Display Retina di ben ben 13" con colori vividi ma che al contempo non stanca gli occhi.

