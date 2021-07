Apple MagSafe Battery Pack: quando vale la pena comprarlo

Una decina di giorni fa Apple ha presentato un nuovo prodotto: è il MagSafe Battery Pack e, in sostanza, è una batteria esterna aggiuntiva per iPhone 12: si aggancia magneticamente al dorso del telefono e lo ricarica con la ricarica wireless. Il prodotto è certamente interessante, ma in molti si sono chiesti se valga realmente il suo prezzo di 109 euro.

La domanda è lecita, perché già da tempo sul mercato sono presenti dei prodotti alternativi, dalle funzioni simili, a prezzi nettamente inferiori. Si tratta di powerbank wireless con aggancio magnetico, non originali Apple e non certificati MagSafe, che seppur con alcuni limiti rispetto al prodotto originale svolgono comunque la funzione principale per cui vengono comprati: ricaricare l’iPhone con la ricarica wireless, anche in mobilità. Poiché la differenza di prezzo è notevole, molto notevole, è giusto chiedersi se l’acquisto del Batteri Pack originale abbia un senso, oppure no. Il miglior modo per darsi una risposta è confrontarlo con l’alternativa più credibile: il Power Bank Wireless 5K di Anker.

Apple MagSafe Battery Pack: caratteristiche e prezzo

Apple MagSafe Battery Pack è il nuovo powerbank wireless originale di Apple, per iPhone 12, mini, Pro e Pro Max. E’ un dispositivo molto compatto, che calza a pennello sul retro dell’iPhone 12 mini mentre lascia molto spazio libero sul retro degli altri modelli della gamma iPhone 12.

E’ dotato di un ingresso e di un cavo Lightning, ma non di un alimentatore, e di un piccolo LED che indica solo l’inizio e la fine della ricarica. Non c’è pulsante di accensione: fa tutto da solo. E’ piccolo, leggero e costruito in plastica rigida molto resistente. Si aggancia all’iPhone e resta abbastanza stabile, ma se lo muoviamo con le mani ruota comunque.

La capacità della batteria inclusa è molto bassa: può aggiungere alla batteria di un iPhone 12 mini il 70% di carica, a quella di iPhone 12 e 12 Pro aggiunge il 55% e a quella del Pro Max aggiunge il 35% di carica. La ricarica wireless è a 5 Watt, quindi ci mette 2 ore a ricaricare il telefono, a meno che colleghiamo il MagSafe Battery Pack ad un alimentatore da almeno 20 Watt. In tal caso la potenza di ricarica sale a un massimo teorico di 15 Watt.

Se invece colleghiamo la batteria esterna all’iPhone e l’iPhone all’alimentatore, otterremo la ricarica contemporanea di entrambi i dispositivi. Ma con tempi di ricarica decisamente lunghi. Non è possibile ricaricare MagSafe Battery Pack tramite ricarica wireless, lo si deve per forza collegare al filo (o all’iPhone, con i limiti di velocità già detti).

Il MagSafe Battery Pack, essendo un prodotto originale Apple, dialoga perfettamente con iPhone 12 e viene riconosciuto al volo dal sistema operativo iOS.

MagSafe Battery Pack non è un powerbank: non è possibile collegare alcun dispositivo alla porta Lightning per ricaricarlo, tale porta serve solo per ricaricare il Battery Pack.

MagSafe Battery Pack costa 109 euro su Amazon.

MagSafe Battery Pack – Originale Apple

Anker Power Bank Wireless 5K: caratteristiche e prezzo

Anker Power Bank Wireless 5K è un prodotto arrivato sul mercato diversi mesi prima di quello di Apple e non è certificato MagSafe. Ha un design molto meno elegante, è più spesso e pesante e l’aggancio al telefono è meno saldo. E’ dotato di porta USB-C, pulsante di accensione e LED che indica lo stato di carica. In confezione è incluso un cavetto.

La batteria al suo interno ha una capacità nettamente superiore (circa 1,6 volte quella del MagSafe originale), il ché vuol dire che un iPhone 12 si carica completamente, un Pro Max arriva a circa il 50% di carica in più.

Non essendo un prodotto originale Apple, non dialoga con il telefono né è possibile ricaricarlo tenendolo agganciato all’iPhone. Anker Power Bank Wireless 5K può essere utilizzato come powerbank: collegando un dispositivo alla porta USB-C, esso verrà ricaricato.

Anker Power Bank Wireless 5K costa 39 euro su Amazon.

Anker Power Bank Wireless 5K – Compatibile iPhone 12