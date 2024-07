Fonte foto: Apple

Apple prepara il lancio della nuova generazione di iPhone: nel corso del prossimo mese di settembre, infatti, arriveranno i nuovi iPhone 16 e 16 Plus oltre ai top di gamma iPhone 16 Pro e 16 Pro Max.

La nuova famiglia di iPhone avrà importanti novità per la batteria e la potenza di ricarica. Apple, infatti, dovrebbe incrementare la capacità della batteria dei suoi smartphone e, nello stesso tempo, incrementare la potenza di picco della ricarica (sia via cavo che tramite ricarica MagSafe), in modo da ridurre i tempi per il ripristino della carica della batteria rispetto alla generazione precedente di iPhone (in foto iPhone 15 Pro Max).

Ricarica più veloce

Tra le novità della nuova generazione di iPhone in arrivo nel corso del mese di settembre ci sarà anche la possibilità di sfruttare una ricarica più veloce, grazie a un aumento della potenza di picco della ricarica. Secondo le indiscrezioni riportate da IT Home, infatti, la potenza di ricarica via cavo arriverà fino a 40 W, con un netto passo in avanti rispetto agli attuali 27 W.

Miglioramenti in arrivo anche per la ricarica wireless MagSafe che dovrebbe passare da 15 W a 20 W di potenza di picco. Queste novità potrebbero riguardare esclusivamente le varianti Pro dei due smartphone di Apple mentre per iPhone 16/16 Plus non dovrebbero esserci aggiornamenti.

Apple, come Google e Samsung, continua ad adottare scelte conservative per quanto riguarda la potenza di ricarica, restando un passo indietro rispetto ai brand cinesi che, anche per i mid-range, propongono con sempre maggior frequenza la ricarica rapida da 67-80 W, superando il muro dei 100 W su diversi top di gamma. I produttori cinesi stanno migliorando anche la ricarica wireless che, con alcuni modelli, arriva a una potenza di picco pari o superiore ai 50 W.

Batteria più capiente

Un’altra novità per i nuovi iPhone 16 riguarderà la capacità della batteria. Apple, infatti, dovrebbe aumentare la capacità di questo componente rispetto a quanto visto con gli iPhone 15, con l’obiettivo di migliorare l’autonomia effettiva.

In particolare, iPhone 16 Pro dovrebbe includere una batteria da 3.355 mAh (mentre iPhone 15 Pro si ferma a 3.274 mAh). iPhone 16 Pro Max, invece, dovrebbe arrivare a 4.676 mAh (mentre iPhone 15 Pro Max si ferma a 4.441 mAh).

I due nuovi iPhone Pro dovrebbero avere un display leggermente più grande, grazie all’adozione di un formato diverso (più allungato lungo l’asse verticale) rispetto all’attuale 19,5:9. Questo nuovo formato potrebbe consentire l’utilizzo di una batteria più capiente.

In queste settimane si è parlato anche di un possibile aumento della capacità della batteria dei nuovi iPhone 16 e 16 Plus. Sarà necessario attendere le prossime settimane per avere maggiori informazioni in merito.