Apple presenta AirPods Max: alta qualità, alto costo

Le AirPods Max sono le nuove cuffie wireless di Apple dal design over-ear appena presentate. La società di Cupertino ha puntato su un’audio ad alta fedeltà grazie all’utilizzo del chip H1 e un software evoluto per l’audio computazionale che offre un’esperienza di ascolto immersiva e rivoluzionaria.

Le aspettative per le cuffie wireless sono altissime: i cuscinetti realizzati in memory foam si adattano all’orecchio dell’utente per immergersi nel suono e l’audio ad alta fedeltà è garantito da equalizzatore adattativo, cancellazione attiva del rumore, audio spaziale e altro ancora. Inoltre, le cuffie potranno essere usate per ascoltare musica, vedere film, telefonare o parlare con Siri attraverso qualsiasi dispositivo che sia collegato all’iCloud dell’utente. Come al solito l’alta qualità di Apple ha un alto costo: il prezzo di partenza per le AirPods Max è di oltre 600 euro.

AirPods Max: il design over-ear

Il design acustico delle nuove cuffie wireless di Apple è stato pensato per il massimo comfort per ogni utente. La fascia superiore è realizzata in tessuto a rete traspirante ed è traforata, mentre la struttura è progettata per distribuire il peso e ridurre la pressione sulla testa. La lunghezza delle aste telescopiche può essere adattata a qualsiasi necessità dell’utente. Inoltre, i cuscinetti auricolari sono realizzati in memory foam progettato per creare una tenuta efficace a livello acustico e garantire un’esperienza di ascolto immersiva.

Le cuffie AirPods Max sono poi dotate di una Digital Crown, ispirata a quella dell’Apple Watch, che consente di controllare il volume, gestire la riproduzione delle tracce audio, rispondere a una telefonata e ancora utilizzare l’assistente virtuale Siri. Presente anche un tasto per il controllo del rumore, che consente di passare facilmente dalla cancellazione attiva del rumore alla modalità Trasparenza.

AirPods Max: esperienza di ascolto rivoluzionata

Ogni cuscinetto è equipaggiato con un chip H1 progettato da Apple per sfruttare al massimo l’audio computazionale e rivoluzionare l’esperienza di ascolto degli utenti. Il software per l’audio computazionale sfrutta ognuno dei 10 core audio del chip, che può eseguire 9 miliardi di operazioni al secondo, e integra un equalizzatore adattativo e altre funzioni come la cancellazione attiva del rumore, la modalità Trasparenza e l’audio spaziale.

L’equalizzatore adattativo consente di regolare il suono in base all’indossabilità e alla tenuta dei cuscinetti, mentre la cancellazione attiva del rumore permette di concentrarsi del tutto su quanto si ascolta in cuffia. Usando la modalità Trasparenza, si ascolteranno anche i rumori dell’ambiente circostante, mentre l’audio spaziale fa sì che sfruttando il monitoraggio dinamico della testa i suoni siano collocati in qualsiasi punto dello spazio, così da essere completamenti immersi nella musica.

AirPods Max: autonomia e compatibilità

Le nuove cuffie wireless di Apple consentono di ascoltare musica, guardare film e serie TV, giocare ai videogame, fare telefonate e interagire con Siri. La batteria garantisce un’autonomia di 20 ore di audio ad alta fedeltà, di conversazione o riproduzione di film con cancellazione attiva del rumore e audio spaziale abilitati.

La configurazione delle AirPods Max avviene in automatico con un semplice tap a tutti i dispositivi connessi all’iCloud dell’utente, inclusi iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch e Apple TV. Operazioni e dispositivi si alternano in modo fluido grazie allo switch automatico: si potrà quindi ascoltare la musica dal proprio Mac e poi rispondere a una telefonata che arriva sul proprio iPhone. Una volta conclusa la chiamata, le cuffie torneranno alla musica in riproduzione dal Mac.

AirPods Max: prezzo e colori

Apple ha presentato e abilitato al pre-ordine sul proprio store le nuove cuffie wireless AirPods Max a partire dall’8 dicembre, ma per chi ne acquista un paio le spedizioni inizieranno dal 15 dicembre. Il prezzo parte da 629 euro per queste cuffie che sono disponibili in cinque diverse colorazioni: grigio siderale, argento, celeste, verde e rosa.