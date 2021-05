Le nuove funzioni di Spotify su Apple Watch

Spotify aumenta le funzionalità su Apple Watch. Gli iscritti alla piattaforma musicale possono sfruttare lo smartwatch di Cupertino per eseguire alcune operazioni che, in precedenza, erano consentite esclusivamente su smartphone. Ecco come cambia l’app con l’introduzione dei download sull’orologio intelligente di Apple.

L’app di Spotify è un’aggiunta relativamente recente al panorama del software dedicato ad Apple Watch, in particolare nella sua modalità standalone. Resa disponibile solamente durante lo scorso mese di novembre, si è pian piano ritagliata un posto di riguardo grazie alla possibilità di gestire in quasi tutti gli aspetti l’interazione con il servizio completamente dal proprio polso, anche senza dover fare necessariamente affidamento all’applicazione installata sullo smartphone connesso al dispositivo. Con l’implementazione, poi, si amplia il pacchetto delle feature, rendendola più utile e indipendente in ogni luogo e in qualsiasi momento della giornata.

Download di Spotify su Apple Watch, come funziona

La versione aggiornata dell’app per Apple Watch, Spotify consentirà di scaricare sulla memoria del piccolo di Cupertino dischi, playlist e podcast direttamente sul piccolo device di Cupertino, evitando successive interazioni con il melafonino. La tecnologia permetterà di avviare lo scaricamento effettuando il tap sull’icona a forma di tre puntini, presente nei dettagli dell’elemento selezionato, e scegliendo la voce "Download su Apple Watch".

I file saranno automaticamente visualizzabili nella sezione dedicata, dove sarà inoltre possibile verificare il progresso del trasferimento. Una volta completato, gli album, le playlist e i podcast verranno mostrati nella libreria con una freccia verde accanto al nome, a indicare la diversa localizzazione del contenuto.

Download di Spotify su Apple Watch, per chi e quando arrivano

Per utilizzare la caratteristica di Spotify sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento Premium, l’unico che dà accesso a questa tipologia di funzione che consente di custodire sul telefonino gli audio per l’ascolto offline. La novità non è ancora compresa tra quanto disponibile sull’applicazione ma dovrebbe entrare a fare parte delle release delle prossime settimane.

A trarne vantaggio potranno essere sia gli utenti con Apple Watch dotato di scheda e-sim che non; infatti, proprio questi ultimi avranno finalmente con sé un dispositivo che, in assenza di connessione a internet, potrà consentire di ascoltare musica e parole dall’amplificatore integrato o da cuffie e auricolari connessi via Bluetooth lontano da iPhone. Interessante, poi, l’integrazione con Siri: basterà chiedere all’assistente vocale di riprodurre uno degli elementi salvati per potervi accedere dall’orologio smart.

