Apple presenta un nuovo powerbank wireless MagSafe: quanto costa in Italia

Da quando Apple ha reso prepotentemente d’attualità il MagSafe con la presentazione degli iPhone 12, l’intera industria degli accessori si è mobilitata per produrre oggetti di ogni tipo compatibili con quello che era il connettore magnetico per l’alimentazione dei Mac ed è poi diventata la denominazione commerciale della ricarica wireless “alla Apple".

Alla Apple perché l’attrazione magnetica tra la superficie dell’oggetto da ricaricare e quella che lo ricarica è una delle caratteristiche iconiche del sistema MagSafe dei primi tempi che è rimasta invariata, lì a differenziare in maniera semplice, forse banale, la ricarica wireless con la Mela da tutti i sistemi analoghi che pure erano già sul mercato da parecchi anni, visto che la ricarica senza fili non è certo un’invenzione recente, né tanto meno l’ha inventata Apple. Di recente però, anzi poche ore fa, Apple ha presentato un nuovo accessorio ufficiale per la ricarica senza fili di tutti gli iPhone compatibili con MagSafe (al momento solo la gamma iPhone 12, in futuro tutti gli iPhone), che probabilmente venderà parecchio malgrado un prezzo che non può certo essere definito “pop".

MagSafe Battery Pack, le caratteristiche

Apple ha presentato un powerbank wireless MagSafe compatibile con tutta la gamma iPhone 12. Naturalmente il powerbank, che Apple chiama MagSafe Battery Pack, non è solo compatibile con gli iPhone 12, standard e mini, e con gli iPhone 12 Pro, standard e Max: può ricaricare qualsiasi prodotto Apple con MagSafe, quindi un elenco di prodotti che attualmente contiene solamente gli iPhone 12 ma che in futuro ne conterrà di altri, come gli iPhone 13 – i quali tra le altre cose avranno certamente il supporto a MagSafe – e gli altri prodotti che Apple vorrà ufficializzare con la compatibilità al sistema di ricarica senza fili.

Il MagSafe Battery Pack di Apple funziona come qualsiasi altro caricabatterie MagSafe, solo che a differenza di quest’ultimo conserva energia all’interno del pacco batterie e la cede senza fili agli iPhone compatibili con MagSafe, e non ha problemi se questi indossano una delle custodie MagSafe. Interessante pure il fatto che il battery pack della Mela può fungere da pad per la ricarica wireless: collegando al powerbank un alimentatore da 20 watt (come quello USB-C che Apple vende per 25 euro) e poggiando un iPhone 12 sul MagSafe Battery Pack si ricaricano entrambi i dispositivi.

All’interno della pagina dedicata al MagSafe Battery Pack non è indicata la capacità in mAh dell’accessorio, il che non sorprende alla luce delle abitudini di Apple. Chi ne ha tenuto uno in mano riferisce però che la capacità del pacco batterie wireless è indicata sulla scocca, e reca un valore poco rassicurante: MagSafe Battery Pack avrebbe infatti una capacità di 1.460 mAh, la metà rispetto alla batteria di un iPhone 12 “classico", poco più di un terzo rispetto ai 3.690 mAh della batteria di iPhone 12 Pro Max.

MagSafe Battery Pack, disponibilità e prezzo in Italia

Va da sé che il MagSafe Battery Pack non è capace di ricaricare pienamente neanche la batteria di un iPhone 12 mini, piuttosto è utile per prolungare l’autonomia dei “melafonini" compatibili.

Malgrado la capacità ridotta – che comunque è la ragione di dimensioni che sembrano particolarmente ridotte rispetto ai classici powerbank – MagSafe Battery Pack non è un accessorio a buon mercato: in Italia costa 109 euro, è disponibile all’acquisto da subito con spedizione in 5-7 giorni lavorativi ma non, nel momento in cui scriviamo, per il ritiro all’Apple Store.