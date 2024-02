L’Europa non molla e non arretra di un centimetro: secondo Bruxelles Apple ha un comportamento anti competitivo e, per questo, va multata. Anzi: va pesantemente multata, con sanzioni per centinaia e centinaia di milioni di euro.

Secondo quanto riporta il Financial Times, infatti, sta per terminare l’indagine europea scaturita dalla denuncia contro Apple fatta nel 2029 da Spotify, che all’epoca lamentava lo strapotere di Apple Music su piattaforma iOS.

Apple è arbitro e giocatore

Tutto nasce dalla denuncia di Spotify che, nel 2019, ha accusato Apple di usare l’App Store per sfavorire le piattaforme di streaming musicale concorrenti di Apple Music.

Tali piattaforme sarebbero più vantaggiose rispetto alla proposta di Apple, ma non avrebbero abbastanza visibilità sullo store di Cupertino.

Ma non è tutto: tramite l’ormai famosa “app tax” del 30% di commissioni su ogni centesimo di dollaro o euro scambiati all’interno delle app scaricate dall’App Store (tassa che, ovviamente, Apple Music non paga), Apple sfavorirebbe ulteriormente Spotify e le altre piattaforme simili.

Nel 2019 il CEO di Spotify Daniel Ek descrisse in modo molto duro questa situazione: “Apple sostanzialmente si comporta sia da arbitro che da giocatore, per sfavorire deliberatamente gli altri sviluppatori di app“.

L’indagine UE

L’Unione Europea accolse la denuncia di Spotify nel 2020, motivandola così: “Le restrizioni imposte da Apple potrebbero distorcere la competizione tra servizi di streaming musicale sui dispositivi Apple“.

Apple, sin da subito, descrisse l’indagine come inconsistente e senza reali motivi di fondo ma l’UE, nel 2023, rincarò la dose focalizzando maggiormente l’accusa: Apple impedisce ad app come Spotify di avvertire gli utenti della disponibilità di forme di abbonamento più convenienti.

Cioè quelle fatte direttamente sul sito di Spotify, che non prevedono la famosa tassa del 30% e quindi costano di meno rispetto agli stessi abbonamenti sottoscritti direttamente in app.

Maxi multa in arrivo?

Il Financial Times ha avuto notizia che il procedimento europeo contro Apple sarebbe ormai in dirittura d’arrivo e che, come previsto da molti sin dall’inizio, starebbe per chiudersi con una maxi multa ad Apple: 500 milioni di euro.

Mezzo miliardo, una cifra colossale ma meno della metà rispetto alla multa comminata ad Apple dalla Francia (1,1 miliardi di euro, poi “scontati” a 372 milioni) per un presunto accordo anticompetitivo con due rivenditori dei prodotti di Cupertino.