Apple si prepara a rilasciare il nuovo aggiornamento per iOS

Un nuovo aggiornamento Apple, lo iOS 16.3.1 per iPhone sarebbe pronto per essere condiviso con gli utenti. Almeno secondo le indiscrezioni pubblicate da MacRumors, sito di esperti che ha analizzato il software Apple.

La notizia sembra attendibile poiché anche gli aggiornamenti precedenti, iOS 16.0.3 e iOS 16.1.1 sono stati annunciati senza margine di errore e quindi, i file di registro dei Log contenuti nei software sono diventati un indicatore affidabile degli aggiornamenti che saranno rilasciati.

Le novità dell’aggiornamento iOS 16.3.1

Lo scorso gennaio Apple ha rilasciato l’aggiornamento iOS 16.3 con molte importanti novità: le chiavi di sicurezza fisiche in alternativa all’autenticazione a due fattori per gli account Apple ID, l’ Advanced Data Protection, lo sfondo Black Unity con i colori della bandiera panafricana per celebrare il Black History Month negli Stati Uniti, alcune modifiche all’Emergency SOS e il supporto per HomePod di seconda generazione.

Cosa potrebbe apportare di nuovo il prossimo aggiornamento iOS 16.3.1? Di fatto è considerato minore poiché sarebbe incentrato sulla correzione di bug e contenente patch di sicurezza così come un generale miglioramento della stabilità.

Altri aggiornamenti Apple in arrivo

L’aggiornamento iOS 16.3.1 non sarebbe l’unico in arrivo. Apple sarebbe al lavoro con altre novità e per questo ne sarebbero schedulati altri: da iOS 16.4 a iOS 17 e i test sarebbero già in corso da parte di dipendenti Apple.

Per questo motivo sembra che il prossimo aggiornamento contenente una gran parte di novità interessanti, l’iOS 17 debba essere presentato alla conferenza annuale degli sviluppatori Apple WWDC (WorldWide Developers Conference) che si terrà il prossimo giugno.