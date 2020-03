Apple, sostituzione gratuita dei display degli iPad: quali modelli

9 Marzo 2020 - La casa di Cupertino ha avviato un programma di riparazione gratuito per gli iPad Air di terza generazione a causa di un problema al display che provoca la visualizzazione di schermate bianche permanenti. I proprietari dei dispositivi interessati da questo malfunzionamento potrebbero vedere un breve sfarfallio o un piccolo lampo prima che lo schermo diventi totalmente bianco, rendendo l’iPad di fatto inutilizzabile. Come dichiarato da Apple, si tratta quasi certamente di un errore di fabbricazione per il quale il marchio della mela morsicata ha dato il via ad un programma di assistenza del tutto gratuito.

Gli utenti afflitti da questo problema possono andare in qualsiasi Apple Store, mostrare il proprio iPad Air di terza generazione e capire se il dispositivo rientra nel programma di sostituzione gratuito. In alternativa si può chiedere al Supporto Apple tramite e-mail cosa fare. Ecco la procedura da seguire.

iPad: i modelli interessati

Apple ha comunicato sul proprio sito web che i modelli di iPad interessati dal programma di sostituzione dello schermo sono un numero limitato, in particolare si tratta dei dispositivi prodotti tra marzo 2019 e ottobre 2019. Solo questi modelli presentano tale anomalia e i display danneggiati verranno sostituiti senza alcun costo per i possessori. I proprietari dei tablet “incriminati” possono rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato o ad un rivenditore Apple, i quali procederanno ad accertarsi se l’iPad rientri o no nel programma di riparazione gratuito.

In alternativa è possibile contattare il Supporto Apple via e-mail e organizzare un ritiro del device tramite il Centro riparazione Apple. Nel caso il vostro iPad Air rientri nel programma, ricordate di effettuare un backup dei dati su iCloud o sul vostro computer, dopodiché potete scegliere il modo a voi più congeniale per procedere con l’eventuale riparazione.

iPad: il programma di riparazione

Il programma di riparazione lanciato dalla casa di Cupertino resterà valido per ben due anni. L’iPad di terza generazione è stato lanciato esattamente un anno fa, nel marzo del 2019, e questo permetterà, a chi acquisterà prossimamente un iPad di terza generazione, di accedere alla riparazione gratuita in caso dovesse manifestarsi questa anomalia dello schermo dopo l’acquisto.

In più, Apple fa sapere che, qualora gli iPad interessati dal problema allo schermo presenteranno altri danni in grado di impedire la riparazione a titolo gratuito, l’eventuale danno dovrà essere riparato prima di procedere con lo schermo.