Apple sta già testando il chip M3 Pro: è una bomba

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple sarebbe già al lavoro sui nuovi processori M3, eredi naturali degli M2 già in dotazione sugli attuali MacBook, che hanno già dimostrato ampiamente le loro potenzialità. Naturalmente il colosso di Cupertino si prepara al WWDC 2023, dove dovrebbe presentare ufficialmente il primo visore AR/VR chiamato (forse) Apple Reality Pro, non è chiaro se troveranno posto nella conferenza anche questi nuovi processori ma, probabilmente, bisognerà attendere ancora prima che l’azienda rilasci delle indicazioni al riguardo.

Apple M3: come saranno i nuovi processori

Dalle indiscrezioni degli analisti, Apple sarebbe alla ricerca di nuovi componenti per invogliare i clienti ad acquistare i suoi prodotti. Chi ha già comprato un MacBook con M1, infatti, difficilmente sente il bisogno di passare ad un computer con M2 e la differenza di prestazioni c’è, ma non è sufficiente a giustificare un investimento da oltre 1.000 euro.

La soluzione potrebbe essere proprio l’M3 che potrebbe aiutare l’azienda a dimenticare il drastico calo delle vendite (fino al 31% in meno) registrato nell’ultimo trimestre nel settore computer.

Per questo motivo, secondo quanto condiviso da Mark Gurman, Apple ha già iniziato a testare con app di terze parti i MacBook di nuova generazione che montano i chip M3, per verificare la piena compatibilità con tutto l’ecosistema software attualmente disponibile e provare sul campo questo nuovissimo componente.

Intanto il giornalista di Bloomberg ha anche trovato all’interno dei registri degli sviluppatori dell’App Store i primi dati riguardo al processore che permettono di farsi un’idea delle potenzialità di questa tecnologia.

I nuovi M3 sono realizzati con processo produttivo a 3nm da TSMC e garantirebbero molta più potenza e una migliore efficienza energetica rispetto ai chip M2 attualmente in uso. Secondo Gurman il chip trapelato potrebbe essere la variante dell’M3 Pro che dovrebbe essere parte della dotazione dei prossimi MacBook Pro da 14 e 16 pollici.

Dai dati dei test si evince che il chip avrà una CPU con 12 core di cui sei ad alte prestazioni e sei ad alta efficienza energetica. La GPU, invece, avrà 18 core.

A fronte di questo è possibile fare un confronto con gli attuali MacBook Pro 14 e 16 pollici che hanno in dotazione l’M2 Pro con rispettivamente una CPU 10/12core e GPU 16/19 core. Infine, stando ai dati condivisi, M3 Pro supporta fino a 36 GB di RAM mentre il precedente chip era fermo a 32 GB.

Prendendo come riferimento questi dati, il giornalista ipotizza anche l’arrivo di M3 Max dovrebbe avere una CPU con 14 core e una GPU con 40 core. Semplicemente un mostro.

Apple M3: quando arrivano i nuovi processori

Al momento non c’è una data di uscita confermata per i chip M3 ma, stando alle informazioni in possesso di Mark Gurman, sarà possibile vedere i primi MacBook già per la fine del 2023 o l’inizio del 2024. Le indiscrezioni parlano anche dell’arrivo di diversi modelli di iMac e di MacBook Air, basati sempre su M3, previsti anch’essi per il prossimo anno.