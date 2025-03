Mac Studio, Apple aggiorna la sua workstation in miniatura

Fonte foto: Apple

Apple ha presentato il nuovo Mac Studio 2025, un aggiornamento della sua workstation compatta, ora disponibile con i chip M4 Max o M3 Ultra. Quest’ultimo chip è stato appena lanciato e, al momento, è disponibile solo su questo modello di Mac.

Il nuovo Mac Studio è disponibile in preordine e le vendite inizieranno il 12 marzo con prezzi che partono da circa 2.500 euro e possono arrivare oltre i 17.000 euro.

Mac Studio 2025: caratteristiche tecniche

Il Mac Studio è dotato di processori M4 Max e M3 Ultra, entrambi molto potenti ma con un divario di prestazioni tra il modello con M4 Max e quello con M3 Ultra che è decisamente importante.

Il modello con M4 Max è pensato per gli utenti che svolgono lavori intensivi come l’editing video e lo sviluppo software. Questo chip include una CPU a 16 core, fino a 40 core GPU e un Neural Engine significativamente più veloce rispetto alla versione M1 Max.

Il modello M3 Ultra è progettato per attività più avanzate, offrendo una CPU a 32 core e una GPU a 80 core. La memoria unificata arriva fino a 512 GB, consentendo di gestire carichi di lavoro di grandi dimensioni, inclusi modelli di intelligenza artificiale e rendering grafico avanzato.

Il nuovo Mac Studio ha la tecnologia Thunderbolt 5, che consente velocità di trasferimento dati fino a 120 Gb/s. Il modello M3 Ultra supporta fino a otto Pro Display XDR con risoluzione 6K. Sono incluse anche porte HDMI, Ethernet da 10 Gb, slot SDXC e porte USB-C.

Le specifiche tecniche includono un chip M4 Max con CPU fino a 16 core, GPU fino a 40 core, Neural Engine a 16 core e fino a 546 GBps di banda di memoria. Il chip M3 Ultra offre CPU fino a 32 core, GPU fino a 80 core, Neural Engine a 32 core e 819 GBps di banda di memoria.

La memoria, nel modello M4 Max, è configurabile fino a 128 GB, mentre nel modello M3 Ultra può arrivare fino a 512 GB. L’archiviazione SSD è configurabile fino a 16 TB sul modello con M3 Ultra.

Il modello base con chip M4 Max ha un prezzo di 2.549 euro, mentre il modello con chip M3 Ultra costa 5.099 euro.

Apple Silicon M3 Ultra: come è fatto

Il nuovo chip M3 Ultra utilizza l’architettura di packaging UltraFusion di Apple, che unisce due M3 Max tramite oltre 10.000 connessioni ad alta velocità e bassa latenza, creando un singolo chip unificato da 184 miliardi di transistor.

Le caratteristiche del chip M3 Ultra includono una CPU fino a 32 core (con 24 performance core e 8 efficiency core) e una GPU fino a 80 core. Dispone di cache dinamica, mesh shading e ray tracing con accelerazione hardware. Il Neural Engine è a 32 core.

La banda di memoria arriva fino a 819 GBps. La memoria unificata varia da 96 a 512 GB. La tecnologia Thunderbolt 5 offre trasferimento dati fino a 120 Gbps. Il media engine supporta la codifica video H.264, HEVC e ProRes.

Perché Apple ha usato il chip M3 Ultra

Apple ha dichiarato che non tutte le generazioni di chip Apple Silicon raggiungeranno la fascia Ultra. Gli M4 Max non hanno il connettore UltraFusion, necessario per combinare due chip Max in un chip Ultra.

La larghezza di banda dell’interconnessione tra i due chip è un limite, poiché l’attuale bridge ha una banda di 2,5 TBps, la stessa delle serie M1 e M2 Ultra.

Aumentare la potenza dei processori serie M richiede l’ampliamento della banda disponibile, il che richiede investimenti in ricerca e sviluppo e la riprogettazione del sistema di interconnessione.

Quanto costa il Mac Studio 2025 più potente?

La configurazione più costosa del Mac Studio 2025 parte da 5.099 euro, che è il prezzo del modello base con chip M3 Ultra. A questo prezzo base, si possono aggiungere diversi optional che fanno lievitare notevolmente il costo finale.

L’upgrade del chip M3 Ultra, con la CPU a 32 core e la GPU a 80 core, costa 1.875 euro in più, portando il prezzo a 6.974 euro. L’espansione della memoria unificata a 512 GB aggiunge ulteriori 5.000 euro, per un totale di 11.974 euro. Infine, l’unità SSD da 16 TB incrementa il prezzo di 5.750 euro, portando il costo finale a 17.724 euro per il Mac Studio 2025 nella sua configurazione più potente.