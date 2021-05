Apple sta per presentare un nuovo iPod touch: come sarà

Uno dei prodotti più iconici di Apple che l’azienda custodisce gelosamente in gamma, l’iPod Touch, si prepara a ricevere un aggiornamento. Non software naturalmente – quelli giungono puntuali – ma hardware con novità estetiche e funzionali, più e meno visibili. L’ultimo set di novità risale a due anni fa, per cui i tempi per un restyling sono più che maturi.

Le informazioni sul nuovo iPod Touch scarseggiano, indice del fatto che non sia lecito attendersi novità nel giro di uno o due mesi. Ma il fatto che qualcosa si muova, che qualche chiacchiera arrivi trasportata dal vento, è di buon auspicio per chi è alla ricerca di un dispositivo con le caratteristiche di iPod Touch, che è e rimane unico sul mercato. A questo punto è più probabile che delle novità possano arrivare per l’autunno se Apple ha come obiettivo il 2021 come anno in cui aggiornare iPod Touch, oppure all’inizio del prossimo anno. Ancora troppo presto per sbilanciarsi, e qualche indizio sul suo esordio potrebbe arrivare dalle indiscrezioni dei prossimi mesi.

Un’occhiata al prossimo iPod Touch

Anche la fonte delle indiscrezioni odierne ammette quanto si sappia poco sul conto del prossimo iPod Touch, al netto dei pochi indizi condivisi che coincidono con le prime informazioni disponibili sulla prossima generazione.

Apple dovrebbe anzitutto mettere mano al design, che è certamente l’aspetto più critico dell’iPod Touch attuale. Via le abbondanti cornici intorno al display, specie quella superiore e quella inferiore, per un impatto estetico coerente con la gamma attuale. Maggiore coerenza anche per il telaio, che passerà quasi certamente dalle forme bombate degli ultimi anni all’impronta squadrata e spigolosa inaugurata con gli iPhone 12 e con gli ultimi iPad.

Il display dovrebbe trarre giovamento soprattutto dal miglior sfruttamento degli spazi che si otterrà limando le cornici, nonostante ci si aspetti l’impiego del riconoscimento sicuro del volto FaceID che potrebbe costringere i progettisti ad impiegare il notch, assente in queste prime immagini.

Sul piano dimensionale l’iPod Touch dovrebbe continuare ad essere compatto rispetto al resto della gamma e, nonostante delle dimensioni quasi certamente in crescita, potrebbe quindi farlo assumendo le dimensioni di iPhone 12 mini con un display da 5,4 pollici. Lasciando del tutto la scena all’immaginazione, il prossimo iPod Touch potrebbe fare affidamento sul chip Apple A14 Bionic degli iPhone 12, e potrebbe rinunciare alla configurazione base da 32 GB in favore di una da 64 GB più adeguata ai tempi.

Nuovo iPod Touch 2021: prezzi e colori

Ciò che non cambierà rispetto alla generazione attuale saranno quasi certamente le colorazioni. Non nelle tonalità, quanto nella possibilità di godere di ampia scelta. Curiosamente Apple, sia per gli iPhone che per gli iPad e gli iMac, ha sposato negli ultimi tempi la “linea del colore“, passando dall’austerità delle generazioni passate alla varietà che da sempre contraddistingue gli iPod Touch. Difficile immaginare che per quest’ultimo le cose possano cambiare proprio nel momento in cui il resto della gamma si è allineato.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, l’attuale iPod ha un prezzo di partenza di circa 240 euro che, molto probabilmente, sarà simile al prezzo del nuovo modello.

