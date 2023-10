Apple Watch 8, sconto mai visto prima: offerta spaziale

La versione GPS + Cellular dell'Apple Watch 8 è in offerta con uno sconto del 15% e risparmi ben 100€ sul prezzo di listino. Lo puoi pagare a rate a tasso zero

Settimana con super sconti per i prodotti Apple. Da oggi, infatti, troviamo diversi dispositivi della mela morsicata in offerta con prezzi che non si vedevano da diversi mesi. Il merito è dello sconto IVA che permette di risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo di lancio. Come ad esempio per questo Apple Watch 8 nella versione da 45mm (la più grande tra quelle a disposizione) con GPS + Cellular. Si tratta del modello che può connettersi autonomamente a Internet grazie alla eSim e non ha bisogno di uno smartphone a supporto.

L’offerta è davvero interessante. Trovi l’Apple Watch 8 con uno sconto che ti fa risparmiare 100€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Per un prodotto dell’azienda di Cupertino si tratta di uno sconto molto interessante e da non farsi scappare: potrebbe terminare da un momento all’altro. Sull’Apple Watch 8 c’è poco da dire: è uno dei migliori orologi smart disponibili sul mercato e che assicura prestazioni top in ogni situazione. Puoi controllare in tempo reale il tuo stato di salute e l’attività fisica grazie ai sensori di ultima generazione. Un vero best buy al prezzo a cui lo troviamo oggi.

Apple Watch 8

Apple Watch 8: scheda tecnica

Stesso design di sempre (piccolissime novità per diminuire le cornici laterali e inserire uno schermo più grande), ma sensori e tecnologie sempre nuovi. L’Apple Watch 8 è uno dei migliori orologi top di gamma disponibili sul mercato. Un orologio costruito per durare nel tempo grazie all’utilizzo di materiali che lo rendono resistente alla polvere, all’acqua e agli urti. La versione che troviamo oggi in offerta è la migliore disponibile sul mercato: display Retina always-on da 45mm (il più grande tra quelli disponibili), GPS integrato e supporto alla rete dati tramite eSim. Questo vuol dire che non ha bisogno di uno smartphone per scaricare e installare app.

L’Apple Watch 8 è il perfetto compagno per le tue giornate. I sensori di ultima generazione tengono sotto controllo tantissimi parametri vitali differenti, a partire dalla frequenza cardiaca con la possibilità di effettuare un ECG e controllare la salute del tuo cuore. Ma non finisce qui. Ha anche un sensore di temperature e un’app che monitora il sonno e ti fornisce un report completo con le varie fasi del riposo notturno.

Per gli amanti del fitness è come avere un personal trainer direttamente sul polso. L’app Allenamenti offre tantissimi modi di fare sport e statistiche avanzate per capire i propri progressi nel tempo. Puoi anche personalizzare gli allenamenti in base alle tue esigenze.

Grazie alla connettività puoi restare collegamento con il mondo. Puoi inviare messaggi, chiamare e ascoltare i tuoi brani preferiti in streaming collegando le cuffie Bluetooth all’orologio. Con l’app Apple Pay paghi direttamente il conto al ristorante con lo smartwatch. La batteria ha una durata di un paio di giorni con un utilizzo normale.

Apple Watch 8 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un sconto e un prezzo che non si vedevano da tanto tempo per l’Apple Watch 8. L’orologio smart dell’azienda di Cupertino è disponibile in offerta a un prezzo di 449€, con uno sconto del 18%. Il risparmio è di 100€, una cifra di tutto rispetto per un dispositivo Apple. Sappiamo molto bene che è già difficile trovarli scontati, soprattutto le versioni più complete come questa dell’Apple Watch. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 89,80€ al mese. Acquistando lo smartwatch oggi lo ricevi a casa in brevissimo tempo e poi hai 30 giorni per fare il reso gratuito.

