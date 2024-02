Apple Watch 9, prezzo al minimo: sconto mai visto prima

L'Apple Watch 9 è in offerta sia nella versione da 41mm che in quella da 45mm e risparmi decine di euro. Approfittane subito

Fonte foto: Apple Newsroom

In pochi se lo ricorderanno, ma il mercato degli smartwatch nacque in parallelo con il lancio del primo modello di Apple Watch. L’accoglienza fu piuttosto tiepida e ci vollero anni e gli investimenti di tutti i più importanti player del mercato affinché gli orologi smart fossero apprezzati dal grande pubblico. Il merito è anche di dispositivi come l’Apple Watch 9 che definire un semplice smartwatch può essere riduttivo. Oramai sono dei wearable che ti accompagnano durante tutta la giornata e in alcuni casi sostituendo lo stesso smartphone.

Con l’Apple Watch 9, ad esempio, puoi controllare le notifiche e le chiamate in entrata, oppure tenere sotto stretto controllo alcuni parametri vitali, come la frequenza cardiaca o la qualità del sonno. Per gli amanti del fitness ci sono tutta una serie di attività che ti aiutano a mantenere una buona forma. Tutto questo preambolo, però, serve a introdurre il vero argomento di questo articolo: l’offerta che trovi oggi su Amazon. L’Apple Watch 9, infatti, è disponibile al minimo storico di quest’ultimo periodo e trovi scontate sia la versione da 41mm sia quella da 45mm. Risparmi decine di euro e fai un vero affare. Non lasciartelo scappare.

Apple Watch 9 – 45 mm

Apple Watch 9 – 41 mm

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Apple Watch 9 in offerta: prezzo e sconto Amazon

Doppia possibilità di sconto per gli utenti su Amazon. In offerta, infatti, trovi sia la versione da 41mm, sia quella da 45m dell’Apple Watch 9. Le funzionalità e le prestazioni sono identiche, l’unica cosa che cambia è la grandezza dello schermo.

L’Apple Watch 9 da 41mm è in promo con uno sconto del 15% e lo paghi 389 euro, con un risparmio che supera i 50 euro. Per l’Apple Watch da 45 mm lo sconto è sempre del 15% e il prezzo scende a 416 euro, con un risparmio totale che supera i 70 euro. Per entrambi i modelli hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi brevissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove viene effettuato l’ordine). Per dei prodotti dell’azienda di Cupertino e da poco lanciati sul mercato, si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Apple Watch 9 – 45 mm

Apple Watch 9 – 41 mm

Apple Watch 9: scheda tecnica e funzionalità

Non un semplice aggiornamento come capita ogni tanto con i dispositivi Apple, ma uno smartwatch con tante componenti nuove che ne migliorano le performance nella vita di tutti i giorni. Tra le novità di questa nuova versione c’è il nuovo System in Package (volgarmente lo possiamo chiamare processore) S9 che assicura prestazioni superiori e nuove modalità di utilizzo, come ad esempio il doppio tap che ti permette di attivare alcune funzioni in pochi secondi. Unendo pollici e indice puoi rispondere alle chiamate, apire una notifica oppure far partire la riproduzione musicale. L’altra grande novità è nello schermo, il doppio più luminoso rispetto a quello del modello precedente. Grazie a una luminosità che raggiunge dei picchi fino a 2000 nit, il quadrante è leggibile anche sotto la luce del sole. Con la nuova versione di watchOS 10 puoi anche personalizzare il quadrante con le app che utilizzi maggiormente.

Essendo uno smartwatch non mancano le funzioni per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Con un semplice tap sullo schermo hai sempre sotto controllo i parametri più importanti: frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e qualità del riposo. Puoi avere un quadro più preciso della salute mentale e fisica e condividere i tuoi dai personali anche il medico di famiglia.

Se sei un amante dell’attività fisica, puoi in qualsiasi momento tenere traccia dei tuoi allenamenti. L’Apple Watch 9 supporta tutti gli sport più praticati e per alcuni hai anche le statistiche avanzate. Lo smartwatch di segue in ogni fase dell’allenamento, dal rafforzamento muscolare al riposo fino alla meditazione. Grazie agli anelli di attività e ad alcuni parametri ben precisi puoi sempre sapre come sta andando l’allenamento.

L’Apple Watch 9 è utile anche per quello che ti può dare nella vita di tutti i giorni. Collegandolo allo smartphone puoi rispondere direttamente alle chiamate, oppure ricevere le notifiche in tempo reale. Hai a disposizione anche tutta la suite di app Apple. Anche la batteria ha avuto grossi miglioramenti rispetto al passato.

Apple Watch 9 – 45 mm

Apple Watch 9 – 41 mm