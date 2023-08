Perché Apple Watch non ha lo schermo migliore di tutti

Fonte foto: Framesira / Shutterstock

Apple non è ancora riuscita a portare i display con tecnologia micro-LED sul suo Apple Watch. Il progetto è in fase di sviluppo da tempo ma, per il momento, non ha ancora dato i frutti sperati. Nonostante gli investimenti effettuati, infatti, l’azienda deve ancora fare i conti con problemi legati al processo di produzione.

Questi problemi rischiano di tradursi in un nuovo rinvio del primo Apple Watch con display micro-LED, tecnologia che dovrebbe garantire un importante passo in avanti in termini di qualità dello schermo dello smartwatch (luminosità, contrasto oltre che colori più vividi), rafforzando ulteriormente il ruolo di leader nel settore dei wearable dell’azienda di Cupertino.

Problemi di sviluppo per i display micro-LED di Apple Watch

Un report degli analisti di TrendForce, risalente al mese scorso, ha confermato che il primo Apple Watch con schermo micro-LED non arriverà, come previsto in precedenza, nel 2025 ma sarà disponibile non prima del 2026. Alla base di questo ritardo ci sono i problemi collegati alle dimensioni ridotte dei componenti del pannello.

La produzione di display micro-LED così piccoli (Apple Waych 8 e Ultra hanno entrambi schermi da 1,9 pollici) ha attualmente un rendimento troppo basso. Di conseguenza, il costo di uno schermo con questa tecnologia sarebbe tropo alto. Realizzare oggi un Apple Watch con micro-LED, per quanto possibile, sarebbe economicamente svantaggioso, anche per un prodotto di fascia alta come lo smartwatch di Apple.

Il debutto di un modello di questo tipo, quindi, arriverà soltanto quando le difficoltà produttive saranno superate e il rendimento del processo di fabbricazione dei pannelli risulterà più alto. Secondo TrendForce, quindi, serviranno almeno altri 3 anni di sviluppo e ottimizzazioni per superare l’ostacolo.

LG pronta ad aiutare Apple

Per superare le difficoltà della produzione di display micro-LED per Apple Watch potrebbe essere fondamentale il ruolo di LG Display. L’azienda coreana, come riporta il magazine The Elec, ha appena acquistato alcuni brevetti finalizzati al miglioramento del processo produttivo dei futuri display per Apple Watch.

I nuovi brevetti, posseduti da un’azienda taiwanese, Ultra Display Technology, dovrebbero garantire un processo di trascrizione più preciso. In questo modo, la produzione di display micro-LED di piccole dimensioni potrebbe registrare un notevole incremento del rendimento, rendendo sostenibile la realizzazione di un pannello per i futuri smartwatch di Apple.

In ogni caso, il primo Apple Watch con display micro-LED non sarà economico. Molto probabilmente, anche considerando l’elevata qualità garantita da questa tecnologia, Apple dovrebbe introdurre i pannelli micro-LED prima su un modello top di gamma (un’erede dell’attuale Apple Watch Ultra) e solo successivamente sul resto della gamma.

Un pannello micro-LED offre, rispetto alle soluzioni attualmente disponibili sul mercato, una luminosità maggiore oltre che un contrasto superiore e una resa migliore dei colori. Lo sviluppo è ancora lungo. Le tempistiche per registrare il debutto del primo Apple Watch con questa tecnologia dipenderanno molto dalla capacità di LG Display di superare gli ostacoli esistenti oggi.