Apple Watch Pro sarà enorme e con un tasto in più

Domani sarà un giorno decisamente importante per Apple, che si sta preparando a lanciare tutta una serie di device e novità che li riguardano. Il 7 settembre, infatti, vedremo debuttare la serie iPhone 14, così come i nuovi modelli di iPad, gli auricolari AirPods Pro 2 e forse anche un Mac Pro. Accanto a questi dispositivi, si piazzerà anche l’Apple Watch Series 8 con l’introduzione (probabilmente) di un modello di smartwatch inedito, denominato Apple Watch Pro. Sebbene le indiscrezioni su questa variante non siano particolarmente numerose, l’ultima racconta che sarà un orologio più grande e avrà un tasto in più rispetto agli altri della gamma.

Apple Watch Pro: come sarà

Stando al noto giornale online 91mobiles, l’Apple Watch Pro avrà un display generoso, il più grande di sempre per uno smartwatch del colosso di Cupertino. Probabilmente, la cassa del "Pro" avrà una dimensione di ben 49 mm e cornici molto sottili. Le dimensioni maggiori del display dell’Apple Watch Pro potrebbero servire a mostrare più statistiche relative al fitness e al monitoraggio della salute.

Il dispositivo, inoltre, potrebbe presentare sul lato destro una sporgenza, in cui verrà ospitata la corona digitale, il microfono e il pulsante multitasking. Non è da escludere che il tasto in più venga usato come Touch ID, per sbloccare l’orologio senza inserire il PIN sullo schermo.

Sul lato sinistro del telaio, invece, l’Apple Watch Pro potrebbe accogliere un pulsante insieme ad un "condotto" per gli altoparlanti.

Il noto analista di Bloomberg Mark Gurman ha anche raccontato che lo smartwatch avrà in dotazione una batteria più grande rispetto agli altri modelli in arrivo, offrirà una funzione con modalità a basso consumo, potrà misurare la temperatura del corpo e godrà di una robusta cassa in titanio. Il dispositivo indossabile, in buona sostanza, potrebbe essere l’ideale per gli sportivi o per chi cerca un prodotto più resistente (non a caso all’inizio Watch Pro era indicato come Apple Watch rugged).

Apple Watch Pro: prezzo e disponibilità

L’Apple Watch Pro, essendo uno smartwatch premium, avrà un costo certamente alto: secondo Mark Gurman, il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato europeo a circa 1.000 euro (al cambio). Questa cifra, inoltre, dovrebbe essere applicata al modello di base del "Pro", eventuali configurazioni più "carrozzate" potrebbero costare anche di più.

L’indossabile, dato che sarà presentato domani 7 settembre insieme alla nuova famiglia di iPhone 14, potrebbe essere disponibile per i preordini e le vendite pochi giorni dopo.