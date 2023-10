Apple Watch SE mai così conveniente: prezzo più basso di sempre

Fonte foto: Apple

Nessuna necessità di scendere a compromessi. Anche se per molti l’Apple Watch SE è la versione economica e per alcuni versi liminatata dello smartwatch della Mela Morsicata, la realtà è tutt’altra. Nonostante un prezzo decisamente inferiore rispetto agli altri dispositivi indossabili della Casa di Cupertino, il Watch SE ha ben poco da farsi perdonare.

Basta scorrere, anche velocemente, la scheda tecnica dell’Apple Watch di 2ª generazione lanciato non molti mesi fa per rendersi conto di avere a che fare con uno dei migliori smartwatch disponibili sul mercato. Non solo potrai svolgere dal polso gran parte delle attività che solitamente fai con lo smartphone, ma sarai in grado di monitorare stato di salute e attività fisica in maniera veloce e intuitiva. Il tutto a un prezzo eccezionale: lo sconto top di oggi su Amazon fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre. E puoi anche pagarlo a rate senza interessi.

Apple Watch SE 2ª generazione scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di un luminosissimo Display Retina incastonato in una cassa di alluminio da 44 millimetri, l’Apple Watch SE 2023 ha tutte le carte in regola per migliorare la tua produttività e farti sentire più in salute e più in forma.

Sincronizzandolo con il tuo iPhone potrai rispondere ed effettuare chiamate, inviare messaggi ai tuoi contatti con le app di messaggistica istantanea che preferisci, leggere messaggi di posta elettronica, gestire la riproduzione musicale e molto altro ancora. Il tutto senza dover tirare lo smartphone fuori dalle tasche del giaccone o dei pantaloni.

Il sensore di rilevamento del battito cardiaco e l’app Battito cardiaco ti permettono di conoscere in tempo reale il tuo stato di salute. Riceverai notifiche in caso di battiti troppo alti o bassi, o di ritmo cardiaco irregolare: potrai così rivolgerti al tuo medico di base per valutare se sia il caso o meno di rivolgersi a uno specialista.

Con l’app Allenamenti, invece, potrai migliorare la tua forma fisica. Sarai infatti in grado di monitorare tutti i tuoi spostamenti e allenamenti con assoluta precisione: valuterai lo sforzo compiuto, i progressi registrati e altri dati utili a ottenere prestazioni sempre migliori.

La batteria assicura un’autonomia di 18 ore: potrai utilizzarlo per tutta la giornata senza timore di restare "a secco".

L’Apple Watch SE di seconda generazione è poi il primo dispositivo della Mela Morsicata a impatto ambientale neutro.

Apple Watch SE 2ª generazione a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Trovare dispositivi Apple in offerta non è affatto una cosa usuale. Specie se sono stati lanciati sul mercato una manciata di settimane fa. L’Apple Watch SE di seconda generazione è però una felice eccezione. Lo smartwatch della Mela Morsicata è disponibile al prezzo più basso di sempre grazie a uno sconto del 19% che ti fa risparmiare decine di euro sul listino. Acquistandolo oggi, l’Apple Watch SE 2ª generazione ti costa 259,00 euro contro i 319,00 del prezzo di lancio.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, lo smartwatch di Cupertino costa 51,80 euro al mese per 5 mesi.

