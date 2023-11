Apple Watch Ultra 2 al minimo storico: offerta sconvolgente al Cyber Monday

Fonte foto: Amazon

L’Apple Watch più potente di sempre. Spesso si è abusato di questa frase quando si parla dei dispositivi dell’azienda di Cupertino, ma mai come in questo caso è veritiera. Ci stiamo riferendo all’Apple Watch Ultra 2, ultima creazione della casa della mela morsicata e da pochissimi mesi uscito sul mercato. Un orologio che si va a posizionare in quella nicchia di mercato degli smartwatch rugged, sempre più presidiata negli ultimi mesi dai vari produttori. Apple è entrata in questo mercato nel suo classico modo: funzionalità e design al top per battere la concorrenza. Le novità di questo Apple Watch Ultra 2 sono tante, a partire da un nuovo processore molto più potente e da uno schermo con una luminosità elevatissima e che puoi personalizzare in base alle tue necessità.

La notizia importante di oggi riguarda l'offerta che troviamo su Amazon per il Cyber Monday. Infatti, solo per pochissime ore puoi approfittare del minimo storico e di un ottimo sconto di quasi 100€. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il sistema di Cofidis che attivi durante il check-out. Una promo veramente unica e che non devi farti scappare: oggi è l'ultimo giorno degli sconti pazzi su Amazon. E sempre da oggi è attiva un'altra super promo: l'Apple Watch della scorsa generazione disponibile al minimo storico e con uno sconto eccezionale del 19%: risparmi 150€ e fai un super affare

Apple Watch Ultra 2 in offerta al Cyber Monday: prezzo e sconto

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare l’Apple Watch Ultra 2, quel momento è arrivato oggi. E il motivo è semplice: con l’offerta Amazon del Cyber Monday approfitti del minimo storico. Oggi è disponibile a un prezzo di 829€, con uno sconto di quasi 100€ sul prezzo di listino. Può sembrare poca cosa, ma si tratta di un dispositivo Apple da pochissimo uscito sul mercato ed è già complicato trovarlo scontato. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis da attivare in fase di check-out. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi, quindi, decidere di acquistarlo oggi e regalarlo a Natale senza avere il timore di non poterlo rimandare indietro.

Per chi vuole spendere un po’ meno c’è in offerta sempre su Amazon l’Apple Watch Ultra di prima generazione. Orologio smart uscito lo scorso anno e che con l’Apple Watch Ultra 2 ha molte caratteristiche in comune e che viene continuamente aggiornato dall’azienda di Cupertino con update software. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 649€ con uno sconto IVA che ti permette di risparmiare ben 150€ sul prezzo consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 129,80€ al mese utilizzando il servizio offerto dal sito di e-commerce. Anche in questo caso la disponibilità è immediata e il periodo di reso esteso fino al 31 gennaio 2024. Però devi essere velocissimo: la promo scade oggi.

Apple Watcu Ultra 2: la scheda tecnica e le funzionalità

Con l’Apple Watch Ultra 2 il livello tecnico degli orologi smart sale molto. L’azienda di Cupertino è partita dalle solide basi del modello precedente ed è intervenuta su tanti piccoli aspetti, migliorando il risultato finale. Se sei un appassionato di trekking, di avventure nei boschi e più in generale di sport avventurosi, questo orologio è il miglior compagno che puoi avere. Costruito con una cassa in titanio che lo rende allo stesso tempo leggerissimo e resistente e con un vetro zaffiro che protegge lo schermo, l’orologio ha ricevuto la certificazione di grado militare ed è impermeabile fino ai 100 metri. Lo puoi utilizzare anche per le immersioni, avendo delle funzionalità ad hoc anche per questa attività.

Lo schermo è il più grande mai montato su un Apple Watch e hai la possibilità di personalizzarlo in base alle tue necessità andando a modificare le informazioni mostrate. Raggiunge dei picchi di luminosità elevatissimi e puoi anche renderlo temporaneamente una torcia in caso di pericolo. L’orologio Apple raggiunge degli standard elevatissimi anche per quanto riguarda la sicurezza: bastano pochi tocchi per inviare un messaggio di pericolo ed è dotato anche di una sirena. Non manca un sensore GPS super preciso con il quale non perdi mai la giusta direzione nelle tue passeggiate nei boschi.

Sotto la scocca sono presenti sensori che monitorano costantemente la tua salute. Oltre alla classica frequenza cardiaca, lo smartwatch Apple ti mostra in tempo reale anche il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue. Ogni mattina ricevi un report dettagliato su come hai dormito ed eventuali consigli su come migliorare il riposo notturno. Chiudiamo con la batteria che con un utilizzo normale assicura un paio di giorni di autonomia.

