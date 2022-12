Apple Watch Ultra non è affatto indistruttibile

Apple Watch Ultra, ultimo arrivato tra gli smartwatch dell’azienda di Cupertino e subito balzato alle cronache per un prezzo che supera i mille euro, sembra non sia poi così resistente come il marketing di Apple lo descrive.

A sostenerlo è Jerry Rig Everything, famosissimo youtuber che letteralmente tortura i dispositivi elettronici per metterne alla prova la resistenza, che ha pubblicato un video con un test comparativo in cui misura l’effettiva resistenza del vetro zaffiro dell’Apple Watch Ultra, del Samsung Galaxy Watch5 e del Garmin Fenix 7 Sapphire Solar. Quello dell’Apple Watch Ultra non è affatto quello più resistente tra i tre.

Apple watch Ultra: quanto resiste?

Lo youtuber ha condotto il suo test iniziando a misurare il grado di durezza del vetro zaffiro che ricopre e protegge i display dei tre smartwatch. Appurato che si trattava effettivamente del materiale pregiato, si è dotato di tre punte in acciaio di diverse misure per iniziare a graffiare il vetro dei quadranti. Con qualche sorpresa.

Il vetro zaffiro è uno dei materiali sintetici più duri e resistenti al mondo e ha una lunga tradizione nell’orologeria di precisione e di lusso. Teoricamente solo un diamante può scalfire un vetro zaffiro mentre il punto debole è rappresentato dal fatto che non sia infrangibile: una volta crepato si frantuma in mille pezzi. Per questo motivo, alcuni produttori di orologi anche di lusso gli preferiscono il Plexiglas poiché non si disperde in schegge qualora si dovesse rompere.

Nel caso del test, Jerry Rig Everything ha accertato che il vetro zaffiro del Samsung Galaxy Watch5 e del Garmin Fenix 7 Sapphire Solar hanno iniziato a mostrare i primi segni di striature sulla superficie a partire dal livello 8 della scala di Mohs mentre l’Apple Watch Ultra ha iniziato a subire i primi danni al livello 6 della scala di Mohs.

Quello della scala di Mohs non è un test scientifico al 100%, ma dal video è comunque evidente e chiaro che quello dell’Apple Watch Ultra è il vetro meno resistente tra i tre torturati dal buon Jarry.

Apple Watch Ultra: ne vale la pena?

Chiaramente il vetro zaffiro non è l’unica caratteristica tecnica che potrebbe spingere un potenziale acquirente a comprare Apple Watch Ultra. Ma il fatto che la protezione dello smartwatch di Apple sia molto meno resistente di quella degli orologi di Samsung e di Garmin non è certo una bella pubblicità per il prodotto di cupertino.

Anche perché Apple pubblicizza molto il fatto che il Watch Ultra sia un modello pensato per gli sport estremi e per chi vive e lavora in ambienti difficili. E, soprattutto, perché Apple Watch Ultra in Italia costa 1.000 euro, mentre il Garmin Fenix 7 Solar Sapphire costa 899 euro e il Samsung Galaxy Watch5 costa appena 299 euro.