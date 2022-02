Ha intrigato e appassionato gli spettatori la nuova serie Netflix intitolata Archive 81, che è stata distribuita sulla piattaforma di streaming lo scorso 14 gennaio e ha fino a oggi riscosso un certo successo, tanto che diverse persone si sono già poste la fatidica domanda: ci sarà una seconda stagione? E se sì, quando?

La serie Archive 81 vanta nomi eccellenti “dietro le quinte". La regia è infatti di Rebecca Thomas, già nota per il film Electrick Children e per il primo episodio di Stranger Things. Nel ruolo di produttori esecutivi ci sono, tra gli altri, Paul Harris Boardman (molto noto per il suo lavoro nel genere horror) e James Wan, che ha firmato in passato Insidious e Saw l’enigmista. Come è facile intuire dalle pregresse esperienze lavorative di chi ha contribuito al progetto, insomma, la serie – distribuita da Netflix e Atomic Monster – è di genere horror e racconta una storia misteriosa e inquietante ambientata all’inizio degli anni Ottanta.

La trama: di cosa parla Archive 81

La serie è composta da 8 episodi di circa 55 minuti ciascuno. Il protagonista è Dan (interpretato da Mamoudou Athie), un esperto di cinema e archivistica che restaura vecchi nastri di VHS. I suoi successi lavorativi gli procurano una certa celebrità e il sostegno di vari amici, tra cui Mark, che conduce un podcast sul paranormale.

Dan viene chiamato per un nuovo misterioso lavoro, commissionato da tale Virgil Davenport a nome della LMG: gli viene chiesto di restaurare i nastri di certe videocassette danneggiate da un incendio che ha distrutto alcuni appartamenti. Il lavoro di recupero, data la fragilità del materiale, deve svolgersi sul posto. Mentre è all’opera, Dan nota che accadono fatti sempre più strani e inquietanti. Le persone riprese nei nastri, infatti, sembrano parlare direttamente con il protagonista, che a un certo punto in una delle registrazioni vede addirittura il padre morto…

Archive 81: ci sarà la seconda stagione?

Al momento Netflix non ha confermato ufficialmente la seconda stagione di Archive 81, ma ci sono vari elementi che lasciano ben sperare. Il primo è il successo che sta riscuotendo la serie: la piattaforma di streaming avrebbe, insomma, tutti gli interessi a cavalcare l’onda della popolarità con dei nuovi episodi. Il secondo è il fatto che il finale della prima stagione è aperto e si presta benissimo a un sequel, perché lascia diverse questioni irrisolte.

Infine, in una recente intervista la showrunner e produttrice esecutiva Rebecca Sonnenshine ha confermato che Archive 81 non è stata concepita come una serie antologica, bensì come una storia che potrebbe svilupparsi su più stagioni. La donna ha anche aggiunto che la squadra che ha lavorato alla serie ha già messo sul tavolo alcune idee per la seconda stagione e che spera davvero di potersi mettere all’opera presto. Manca solo il via libera di Netflix!