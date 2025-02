Ritorna in tv La casa nella prateria: Netflix farà una nuova serie

Più di quarant’anni dopo la messa in onda dell’ultimo episodio, tornerà in tv La casa nella prateria. Netflix ha recentemente annunciato l’intenzione di realizzare una nuova e aggiornata versione di questa vecchia serie tv statunitense, prodotta tra il 1974 e il 1983 per un totale di 204 episodi. Ispirata ai romanzi semi-autobiografici della saga La piccola casa nella prateria di Laura Ingalls Wilder, pubblicati tra gli anni Trenta e Quaranta, la serie tv raccontava le vicissitudini di una famiglia del Minnesota rurale tra il 1870 e il 1890.

La serie tv Netflix sarà ispirata ai romanzi di Ingalls Wilder e porterà sullo schermo un dramma famigliare che, si legge nella breve sinossi ufficiale, «offre una visione caleidoscopica delle lotte e dei trionfi di coloro che hanno plasmato la frontiera».

La showrunner è Rebecca Sonnenshine (già nota per The Boys e The Vampire Diaries). Tra i produttori esecutivi della novità invece ci sarà anche Trip Friendly, figlio del produttore della serie tv degli anni ’70-’80 Ed Friendly.

«La piccola casa nella prateria ha catturato il cuore e l’immaginazione di tanti fan in tutto il mondo e siamo entusiasti di condividere i suoi temi duraturi di speranza e ottimismo con una nuova interpretazione di questa storia iconica», ha detto la vicepresidente delle serie drammatiche di Netflix Jinny Howe in una nota stampa. «La visione di Rebecca [Sonnensgine] trasmette una profondità emotiva che delizierà sia i fan nuovi che quelli esistenti di questo amato classico»

Sonnenshine ha raccontato di essersi innamorata profondamente dei libri de La piccola casa nella prateria quando era bambina: «Mi hanno ispirata a diventare una scrittrice e una regista e sono onorata ed entusiasta di adattare queste storie per un nuovo pubblico globale con Netflix».

