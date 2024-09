Fonte foto: 123RF

Settembre 2024 si prospetta un periodo interessante per gli appassionati di astronomia, grazie a una serie di eventi lunari ad alto tasso di magnetismo.

Dopo che lo scorso mese è stato segnato da spettacoli come le Perseidi e la rara “Luna blu” del 19 agosto, ci sono ancora osservazioni celesti da non perdere, che culmineranno con l’arrivo della Superluna.

Arriva la Superluna a settembre 2024

Dopo il doppio spettacolo offerto dalle Perseidi di agosto, più note come stelle cadenti di San Lorenzo, ripetutosi a inizio settembre in un bis sempre gradito, e la “Luna blu” che ha catalizzato l’interesse degli amanti dell’astronomia e non a metà agosto, adesso arriva la Superluna. Non solo: il 18 settembre ci sarà anche un’eclissi parziale del nostro satellite.

Ma andiamo con ordine: il ciclo lunare del mese inizia il 3 settembre con la Luna nuova, un momento in cui essa si trova in una fase ben precisa, cioè con la sua faccia rivolta verso la Terra completamente oscurata. Ciò accade perchè la Luna si posiziona tra il nostro pianeta e il Sole.

Tale fase segna l’inizio di un nuovo ciclo lunare e offre un cielo notturno particolarmente buio, ideale per osservare le stelle e altri corpi celesti che, normalmente potrebbero essere offuscati dalla stessa luce lunare, insieme ad altri elementi, come l’inquinamento luminoso generato dalle luci artificiali delle zone urbane.

Proseguendo, l’11 settembre sarà visibile il primo quarto di Luna. Durante questa fase, metà del satellite è illuminato dal Sole e individuabile dalla Terra. Si tratta di un momento di transizione verso la fase di Luna piena, la quale si verifica man mano che la Luna si sposta nella sua orbita, aumentando progressivamente la superficie illuminata e visibile anche da noi.

L’evento clou del mese

L’evento clou del mese, tuttavia, è previsto per il 18 settembre, quando si potrà assistere a una spettacolare Superluna. Questo fenomeno accade quando la Luna piena coincide con il suo perigeo, ossia il punto più vicino alla Terra nell’orbita ellittica che il satellite compie attorno alla Terra. A causa della ridotta distanza dal nostro pianeta, la Luna appare più grande e luminosa del normale, offrendo uno spettacolo davvero impressionante nel cielo notturno.

La Superluna del 18 settembre brillerà in modo particolare e sarà un evento da segnare sul calendario per tutti gli osservatori, dai curiosi agli astrofili più esperti. Inoltre, coinciderà anche con un’eclissi parziale: riuscire a scrutarla, però, non sarà affatto facile. Il fenomeno culminerà prima dell’alba, costringendo a una levataccia, e oscurerà una parte davvero infinitesimale della Luna.

Per quanto riguarda settembre 2024, il ciclo lunare si concluderà con l’ultimo quarto di Luna, previsto per il giorno 24. In questa fase, metà della Luna sarà nuovamente visibile, ma la parte illuminata sarà opposta rispetto a quella del primo quarto. Questo stadio segna il passaggio della Luna dalla fase calante a quella nuova, chiudendo così la sua successione periodica.

In sintesi, settembre sarà un mese ricco di eventi lunari interessanti da segnare sull’agenda e ammirare con il naso rivolto al cielo. In particolare, conviene sperare in condizioni meteo serene il 18 settembre, così da provare a immortalare la Superluna. Occorre sempre ricordare a tutti gli appassionati di astronomia, così come a chiunque altro, di trovare un punto adatto per rendere l’esperienza di osservazione migliore. L’ideale sarebbe sistemarsi lontano dai centri abitati e in posizione sopraelevata, come in collina. Detto ciò, buona Superluna a tutti!