Fonte foto: 123RF

Forse non tutti sanno che sarà possibile osservare le stelle cadenti di San Lorenzo a Settembre!

Ecco cosa sono le cosiddette epsilon Perseidi e perché vale la pena volgere lo sguardo al cielo i prossimi giorni.

San Lorenzo a Settembre: le epsilon Perseidi

Le epsilon Perseidi, meno celebri delle più note Perseidi di agosto (o stelle cadenti di San Lorenzo), stanno per illuminare il cielo durante il mese di settembre 2024 con una pioggia di meteore.

Come anticipato, anche se non godono della stessa fama delle cosiddette “Lacrime di San Lorenzo”, hanno dimostrato negli ultimi anni di poter offrire spettacoli sorprendenti agli osservatori della volta celeste, facendo crescere l’attesa per il loro arrivo.

Le epsilon Perseidi condivideranno il radiante, cioè il punto da cui sembra che le meteore originino, con le loro “parenti” più famose, volgendo ancora una volta l’attenzione sulla costellazione di Perseo.

Questo sciame meteorico si manifesta ogni anno nei primi giorni di settembre, ma la sua attività è notoriamente irregolare. Nonostante ciò, vale sicuramente la pena indirizzare lo sguardo al cielo durante la suddetta fase, perché le epsilon Perseidi potrebbero riservare delle piacevoli e spettacolari sorprese. Già, ma perché si chiamano così? Prendono il nome dalla stessa costellazione di Perseo che caratterizza le Perseidi di agosto e altre “piogge” meteoriche.

Tuttavia, le epsilon Perseidi sono considerate una corrente minore, con un Tasso Orario Zenitale (ZHR) di circa 5 meteore all’ora. Questo valore rappresenta il numero di meteore che l’osservatore può aspettarsi di vedere ogni ora, in condizioni ottimali e prive d’inquinamento luminoso. Insomma, si tratterebbe di un numero piuttosto contenuto rispetto ad altri sciami maggiormente noti.

Nonostante il loro status di corrente minore, negli ultimi anni le epsilon Perseidi hanno mostrato segni di maggiore intensità, offrendo delle vere e proprie “fiammate” nel cielo. Ciò le ha rese oggetto di maggiore interesse e curiosità e quest’anno il loro picco dovrebbe coincidere con delle condizioni favorevoli per l’osservazione, rendendo l’evento ancora più imperdibile per chi ama ammirare il cielo notturno.

Quando osservare le stelle cadenti a settembre

Il momento culminante per osservare le epsilon Perseidi sarà nella notte tra il 6 e il 7 settembre. Durante questa fase, il radiante delle meteore dovrebbe essere visibile per tutta la notte, raggiungendo la sua altezza massima poco prima dell’alba, quando supererà gli 80 gradi.

Il consiglio degli esperti, in ogni caso, è di iniziare l’osservazione dopo la mezzanotte, fino a circa le 1:30 del mattino. A partire da quell’ora, la Luna, vicina all’ultimo quarto, potrebbe rendere più difficile vedere le meteore a causa della sua luminosità.

Come per qualsiasi evento astronomico, allo scopo di massimizzare le possibilità di scrutare le stelle cadenti, è fondamentale scegliere un luogo lontano dall’inquinamento luminoso delle città. Cercare un punto buio, come una zona di campagna o montagna, diventa essenziale. Una volta trovata la zona ideale, è importante avere un po’ di pazienza: gli occhi hanno bisogno di alcuni minuti per adattarsi all’oscurità e permettere di cogliere al meglio lo spettacolo celeste. Dopodiché il consiglio è di guardare verso nord, puntando verso la costellazione di Perseo, da cui le meteore sembrano partire.

Naturalmente, oltre al piacere di osservare lo spettacolo naturale, è tradizione associare il passaggio delle stelle cadenti all’espressione di desideri. Nonostante la loro apparente minor rilevanza, rispetto ad altri eventi celesti, le epsilon Perseidi rappresentano sempre una piacevole sorpresa per chi sa aspettare e apprezzare l’imprevedibilità della natura. A volte, proprio negli spettacoli meno attesi si nascondono le migliori soddisfazioni e, forse, anche qualche desiderio che attende solo di essere esaudito, rimasto in sospeso da agosto.