Il cielo stellato offre sempre una visione affascinante, da tempi immemori uno spettacolo per gli innamorati o per i semplici curiosi di tutto ciò che riguarda l’Universo. La Luna piena è senza dubbio un fenomeno molto suggestivo: quando la faccia visibile del nostro satellite viene completamente illuminata dal Sole, ecco che il suo cerchio d’oro spicca nel buio della notte. In alcuni particolari periodi dell’anno, tuttavia, si verificano dei fenomeni ancora più carichi di significato. È il caso della Luna piena blu di agosto, che tra poco potremo finalmente ammirare.

Cos’è la Luna piena blu

Iniziamo dalle definizioni, per capire come mai questo fenomeno è così sensazionale. La Luna blu (in inglese “blue moon”) indica la seconda Luna piena che si verifica nello stesso mese. Solitamente, infatti, il ciclo lunare prevede un solo plenilunio mensile: ogni 2,7 anni in media, la Luna piena si presenta per due volte nel corso di un solo mese, e rappresenta un evento abbastanza speciale. Perché viene chiamata Luna blu? L’origine del termine è controversa, tuttavia sappiamo che nulla ha a che fare con il colore del nostro satellite, che al massimo può presentarsi leggermente bluastro solo in rarissime condizioni atmosferiche.

Una Superluna speciale

Ad agosto, oltre ad avere una Luna piena blu, potremo assistere contemporaneamente anche ad un altro fenomeno suggestivo: la Superluna. Di cosa si tratta? Il nostro satellite viaggia attorno alla Terra con un’orbita eccentrica, motivo per cui la sua distanza dal pianeta non è sempre la stessa. Se di media si parla di una distanza pari a 384.000 km, quando la Luna arriva nel punto di massima vicinanza alla Terra (perigeo) viene chiamata Superluna e si presenta di grandezza eccezionale, oltre che di una luminosità fuori dal comune.

Infine, la Luna piena di agosto viene chiamata Luna dello Storione: questo nome deriva dalla tradizione dei nativi americani, che identificavano nelle fasi del nostro satellite alcune importanti tappe agricole. In questo caso, significa semplicemente che la comparsa della Luna piena di agosto rappresentava il periodo della pesca dello storione. Altre fonti riportano nomi diversi, come la Luna piena del Mais, del Riso Selvatico, del Grano o delle Ciliegie Nere. Tutti questi soprannomi indicavano l’inizio del periodo di raccolta di questi prodotti della terra.

Quando e come vedere la Luna piena blu

Ora che sappiamo il significato di Luna piena blu, non ci resta che scoprire quando e come potremo ammirarla. Il suo culmine sarà nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2024, a partire dalle ore 18:30 della sera: tuttavia, lo spettacolo sarà altrettanto affascinante nelle notti immediatamente precedenti e successive, quando il nostro satellite sarà molto vicino alla Terra e illuminato da una luce solare splendente. Per poter osservare il fenomeno, conviene trovare un posto privo di inquinamento luminoso, quindi lontano dalle grandi città, e puntare lo sguardo verso la Costellazione dell’Acquario.

Conviene prepararsi per assistere allo spettacolo, dal momento che la prossima Luna piena blu si verificherà solamente il 20 maggio 2027. Per vedere invece un’altra Superluna dovremo attendere molto di meno, visto che la prossima è prevista per il 18 settembre 2024. Resta comunque un momento suggestivo per ammirare il cielo notturno di agosto, approfittando delle serate calde da trascorrere all’aria aperta con il naso rivolto all’insù.