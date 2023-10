Arriva TikTok a pagamento: quanto costa

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

I social network potrebbero diventare a pagamento. Non si tratta della solita ipotesi basata su rumor e indiscrezioni senza conferme ma di un progetto reale e già in fase di test. TikTok, infatti, ha confermato di essere al lavoro su un abbonamento mensile per l’uso del social network.

Si tratterà di una sottoscrizione opzionale che permetterà di eliminare le pubblicità dal social, aggiungendo, probabilmente, ulteriori funzioni extra. Il progetto di TikTok è più simile al piano Premium di X che al servizio Meta Verified a cui possono accedere gli utenti Facebook e Instagram.

TikTok a pagamento: cosa include e quanto costa

Nella giornata di oggi, TikTok ha confermato al magazine TechCrunch di essere al lavoro su un abbonamento “ad-free“. Attualmente, il servizio è in fase di test ed è riservato per gli utenti accedono alla versione in lingua inglese di TikTok al di fuori degli USA. Il nuovo abbonamento era già stato individuato all’interno del codice dell’app del social da Android Authority.

Il prezzo è già noto: l’abbonamento dovrebbe costare 4,99 dollari al mese, che potrebbero diventare poco più di 5 euro al mese in Europa (con l’aggiunta dell’IVA e di possibili costi extra per l’attivazione via app, su Android e iPhone).

Ancora da scoprire, invece, quali saranno i vantaggi a disposizione degli utenti paganti. La versione a pagamento di TikTok, di certo, eliminerà la pubblicità. Il social dovrebbe, inoltre, aggiungere ulteriori bonus per rendere più interessante la sottoscrizione.

Un servizio simile è già disponibile su X che, quando ancora si chiamava Twitter, ha cercato di incrementare la diffusione del suo abbonamento garantendo la spunta blu a tutti gli utenti paganti. La versione a pagamento di X, però, non elimina del tutto gli spot pubblicitari ma, in sostanza, li dimezza.

Ricordiamo, invece, che Meta, per ora, ha optato per una soluzione differenze, lanciando il programma Meta Verified che garantisce la spunta blu a pagamento agli utenti Facebook e Instagram ma non influisce sulla quantità di pubblicità.

Quando arriverà il piano a pagamento di TikTok?

Per il momento, non ci sono informazioni sulla data di arrivo dell’abbonamento a TikTok senza pubblicità: il social network sta ancora testando questa funzione.

Probabilmente, il TikTok intende individuare i bonus da aggiungere al piano senza pubblicità per renderlo più interessante e in grado di attirare una fetta considerevole di utenti, già in fase di lancio (con un effetto positivo sulle entrate).

Bisogna sottolineare, inoltre, che, anche se il test è in corso solo per gli utenti che accedono alla versione inglese di TikTok, l’abbonamento arriverà molto probabilmente anche in Italia.

TikTok senza pubblicità ma con più privacy?

La questione di fondo, che TikTok non dice ma che non può nascondere sotto il tappeto, è sempre la privacy. TikTok senza pubblicità vuol dire TikTok senza tracciamento del comportamento dell’utente ai fini pubblicitari, senza cioè che i dati dell’utente vengano “venduti” a qualcun altro da TikTok.

I dati sono il petrolio dell’economia digitale, valgono oro. Se non si vuole che i nostri dati siano comprati e venduti dai social, allora bisogna dare ai social un’altra fonte di guadagno, alternativa. Come l’abbonamento mensile.